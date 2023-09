Calciomercato Juventus, tutte le big innamorate del giovane talento della difesa: ecco cosa sta succedendo.

La Lazio è al centro delle voci di mercato, con il club biancoceleste che sembra essere in trattative con il Salisburgo per riportare il difensore serbo Strahinja Pavlovic a Roma. Questo tentativo segna un ritorno in scena per il giovane talento, che aveva sfiorato un trasferimento alla Lazio nel 2019 ma non riuscì a superare le visite mediche. Ora, tuttavia, la Lazio non è l’unico club italiano interessato a Pavlovic, con anche Napoli e Juventus che seguono da vicino la situazione.

Strahinja Pavlovic è un promettente difensore centrale serbo, nato nel 2001, noto per il suo piede sinistro. Il suo potenziale lo rende un obiettivo allettante per molti club di Serie A, e sembra che la Lazio sia determinata a cercare di riportarlo a Roma.

Pavlovic conteso tra Lazio, Juventus e Napoli

Come detto poc’anzi, tuttavia, la Lazio non è l’unica squadra interessata a Pavlovic. Anche Napoli e Juventus stanno seguendo da vicino il giovane difensore serbo. Il Napoli ha recentemente acquisito Natan, ma sembra che Pavlovic sia visto come una possibile alternativa se il nuovo arrivo non dovesse soddisfare le aspettative del mister Rudi Garcia. Anche la Juventus è nel mix, dimostrando interesse per il talento emergente e per avere un nuovo partner di Bremer in difesa.

Strahinja Pavlovic è, dunque, al centro dell’attenzione del mercato italiano, con la Lazio che cerca di portare a termine un trasferimento che era sfumato nel passato. Tuttavia, la competizione è agguerrita, con Napoli e Juventus che seguono da vicino la situazione. Il futuro del giovane difensore serbo è ancora incerto, ma sarà interessante vedere quale squadra avrà successo nel garantirsi i suoi servigi. Certamente alla Juventus ritroverebbe due suoi compagni di nazionale.