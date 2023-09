Conte e Del Piero di nuovo insieme: festa grande in casa Juventus

Per la Juventus si avvicina il giorno della partita, con i tifosi che aspettano con ansia di festeggiare una vittoria dei loro beniamini.

Non potrebbe essere altrimenti, visto che ci si attende molto dalla formazione di Allegri. Che ha iniziato molto bene questo campionato di serie A, con l’intenzione di riuscire a riportare a Torino il tricolore. Superando una concorrenza che è sempre agguerrita.

La stagione che è appena iniziata rappresenta una svolta per la Juventus, che ha voltato pagina rispetto al passato e che vuole mettersi alle spalle in modo definitivo quanto avvenuto nel corso del passato campionato, culminato con una penalizzazione e con l’esclusione dalle coppe europee. La società è sempre pronta a fare degli sforzi per il club, oggi controllato da Exor. Proprio in tal senso c’è un appuntamento da non perdere per la tifoseria.

Juventus, l’evento per ricordare i 100 anni di presidenza Agnelli

Si sta avvicinando per il club una ricorrenza da onorare nel migliore dei modi. I bianconeri hanno infatti organizzato un evento, in collaborazione con Save The Children, per onorare il centenario della presidenza Agnelli. Che prese il timone del club nell’ormai lontano 1923. Evento che si terrà il prossimo 10 ottobre PalaAlpitour di Torino e che sarà ovviamente una vera e propria festa.

Tanti momenti emozionanti sugli spalti, quindi ci sarà anche una partita che vedrà tra i protagonisti in campo alcune delle leggende che hanno vestito la maglia bianconera. Sarà insomma l’occasione per rivedere da vicino dei veri e propri miti, come ad esempio Platini e Zidane. I francesi che hanno scritto delle pagine di storia del club così come lo hanno fatto Conte e Del Piero. Non solo loro, ovviamente, ma saranno questi senz’altri i calciatori più omaggiati da parte di una tifoseria che non li ha certo mai dimenticati.