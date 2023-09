Formazioni ufficiali Sassuolo-Juventus: decisione storica di Allegri

Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali della sfida del ‘Mapei Stadium’. Ecco gli undici titolari scelti da Max Allegri.

Una gara da non fallire per non pregiudicare un inizio di stagione finalmente convincente. Una partita da provare ad azzannare sin dalla prima frazione di gioco per lanciare un messaggio importante al Sassuolo e non solo. Tre punti da conquistare per portarsi momentaneamente in vetta alla classifica (non solo per poche ore) a distanza di tre anni dall’ultima volta. Questi e tanti altri i temi della vigilia di Sassuolo-Juventus. L’attesa adesso è finita.

Nella conferenza stampa di presentazione, Max Allegri aveva sottolineato come Chiesa e Vlahovic, pur con qualche acciacco, sarebbero partiti dall’inizio. Detto, fatto. Autori di un inizio di stagione che definire esaltante sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, i due ex Fiorentina avranno il compito di far male ad una difesa, quella di Dionisi, che in questo primo scorcio di stagione non è stata imperdonabile. Per la prima volta da oltre 110 partite, Allegri ha deciso di schierare la stessa formazione della giornata precedente. Ecco le scelte definitive dei due allenatori:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bemer, Danilo, Mckennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic