Juventus flop, ma la mancata espulsione a Berardi è scandalosa: sentenza Marelli

Juventus flop, il fallaccio dell’attaccante neroverde su Bremer è destinato a far discutere: il parere del commentatore arbitrale.

Un passo indietro che non può non preoccupare. Una prestazione insufficiente e tanti errori individuali da matita rossa quelli commessi dai giocatori bianconeri nella disastrosa serata di Reggio Emilia.

Da Vlahovic a Szczesny, passando per Gatti, autore di un autogol clamoroso nel finale di gara. La Juventus esce dunque ridimensionata dal Mapei Stadium, un 4-2 che era difficile da prevedere dopo i 10 punti nelle prime quattro giornate di campionato. La squadra di Massimiliano Allegri tende dunque una mano al Sassuolo, che prima di questa partita aveva battuto solamente il Verona, rimediando tre sconfitte tra Atalanta, Napoli e Frosinone. Doveva essere una trasferta (sulla carta) facile ed invece contro i neroverdi di Alessio Dionisi la Juve ha incassato il primo k.o. stagionale. Una sconfitta da archiviare il prima possibile, come ha ribadito anche lo stesso tecnico livornese. Contro lo scatenato Lecce, martedì prossimo nel turno infrasettimanale, servirà una prestazione diversa per poter derubricare questo incredibile passo falso ad incidente di percorso.

Juventus flop, Marelli sul giallo a Berardi: “La velocità di gioco non era elevata”

Tra i migliori in campo, per quanto riguarda il Sassuolo, quel Domenico Berardi che la Juve ha corteggiato insistentemente durante l’ultima sessione di mercato.

Il capitano neroverde ha siglato il gol del 2-1 a fine primo tempo ma ad inizio ripresa si è reso protagonista di un episodio che ha fatto discutere. Al minuto 58, per l’esattezza, Berardi ha commesso un brutto fallo sul difensore bianconero Bremer, poggiando i suoi tacchetti sulla tibia del brasiliano. Un intervento sicuramente da “cartellino arancione”, come si suol dire, ma il Var ha confermato la decisione dell’arbitro, che invece ha sanzionato con il giallo l’attaccante degli emiliani. Il motivo della decisione? L’ha spiegato Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN: “Dopo il contatto la gamba di Berardi si ritrae e la velocità di gioco non era elevata – ha detto l’ex fischietto – Non c’erano gli elementi oggettivi per un intervento del Var”.