Calciomercato: scartato dall’Atletico Madrid, arriva alla Juventus

Ultimissime di calciomercato sulla Juventus: annuncio dalla Spagna in merito all’obiettivo dei bianconeri. L’Atletico Madrid l’ha scaricato, via libera per il ds Cristiano Giuntoli.

La sessione estiva 2023 non ha regalato grandi sorprese alla Juventus, che s’è concentrata soprattutto sul mercato in uscita. I bianconeri hanno sfoltito la rosa e abbassato il monte stipendi con alcune vendite strategiche. In entrata è arrivato il solo Weah, nonostante i vari interessamenti per altri giocatori che alla fine non sono arrivati alla Juventus. Ecco perché per gennaio 2024 si attendono i primi colpi di Cristiano Giuntoli: il dirigente è pronto a rinforzare la squadra e a regalare ad Allegri alcuni giocatori. Ecco le ultimissime riguardo il colpo a centrocampo, arriva il via libera dell’Atletico Madrid.

In mezzo al campo servirà un nome forte, soprattutto se dovesse essere confermata la squalifica per doping di Paul Pogba. Si attendono notizie riguardo il francese, intanto Giuntoli ha già in mente il profilo di giocatore da prendere nel corso della prossima sessione di calciomercato in programma il prossimo gennaio 2024.

Calciomercato Juventus: novità a centrocampo, l’Atletico si tira fuori dalla corsa

Secondo quanto riportato da El Gol Digital, l’Atletico Madrid ha deciso di cambiare obiettivo per il centrocampo e di non riprendere Thomas Partey dall’Arsenal. Ecco perché adesso la Juventus ha la strada spianata per il centrocampista, che resta come uno dei preferiti di Allegri per la mediana.

Il nuovo obiettivo per il centrocampo dell’Atletico Madrid è Hugo Guillamón del Valencia. Un’altra concorrente, dunque, si tira fuori dalla corsa per Thomas Partey che può trasferirsi alla Juventus nel corso della prossima sessione di mercato 2024. La società bianconera può affondare il colpo e bloccare il giocatore soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare la conferma della squalifica di Paul Pogba. In quel caso, infatti, Giuntoli potrebbe decidere di rinforzare la mediana con l’ingaggio di un altro giocatore di valore proprio come Partey che resta in uscita dall’Arsenal, club con il quale è legato da un contratto fino al 2025. I prossimi mesi saranno decisivi per chiarire le dinamiche di mercato del club bianconero che dovrà decidere se e come intervenire nella prossima campagna trasferimenti 2024.