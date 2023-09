Disertano la Juventus: comunicazione UFFICIALE

La Juventus si lecca le ferite dopo l’ultimo ko contro il Sassuolo che ha interrotto la striscia positiva dei bianconeri.

Tifosi molto delusi da come è andata a finire la sfida contro il Sassuolo. Non solo per il risultato, ma anche e soprattutto per una prestazione non certo all’altezza delle aspettative. Poca concentrazione da parte di Gatti e compagni, con errori tecnici decisamente evidenti.

Adesso è tempo già di voltare pagina, perché si torna subito in campo. Il 26 sera infatti la Juventus torna in campo per affrontare la rivelazione di questo inizio di stagione, ovvero il Lecce. I salentini sono davanti in classifica, stanno giocando molto bene e bisognerà fare attenzione. Poi il calendario man mano propone delle sfide delicate, con il derby ormai all’orizzonte.

Juventus, derby senza i tifosi granata della Maratona

Nel frattempo è ufficiale, perché reso noto attraverso un comunicato ufficiale, che mancherà una componente fondamentale del derby tra la Juventus e il Torino, vale a dire i tifosi della Curva Maratona Granata.

Coerentemente con quanto già deciso lo scorso anno, come si legge su “Toronews” gli ultras non saranno presenti allo Stadium in occasione della partita del prossimo sabato 7 ottobre. Una decisione presa come segno di protesta relativamente all’iscrizione obbligatoria al sito juventino per poter partecipare alla gara come spettatori. Senz’altro una assenza importante, considerando che i tifosi sono da considerarsi sempre un’arma in più da sfruttare, con il loro calore e i loro incitamenti, per conquistare il risultato desiderato.