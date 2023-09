Thomas Partey ‘ceduto’ in diretta: Juventus sbloccata

Le parole dell’ex bomber della Premier League su Thomas Partey suonano come un assist indiretto per la Juventus

Il nome di Thomas Partey continua ad essere uno dei primi nella lista della Juventus che spera di trovare uno spiraglio già a gennaio.

L’ex attaccante dell’Aston Villa (miglior marcatore nella storia del club) Gabby Agbonlahor ha parlato in esclusiva a Football Insider, insistendo sul fatto che l’Arsenal dovrebbe provare a vendere Thomas Partey durante la finestra di gennaio, così da rimpiazzarlo con un profilo più giovane e fresco. “Lo lascerei andare. In alcune partite gioca bene, in altre molto male, in altre ancora è infortunato. Se fossi l’Arsenal lo venderei, naturalmente per un’offerta adeguata. Già in estate ci stava provando ma non è riuscito a chiudere la cessione. Considererei un sostituto a lungo termine perché, per quanto Thomas sia un buon giocatore, gli infortuni lo condizionano e sarà sempre peggio”. Queste le parole dell’attuale opinionista, piuttosto severe nei confronti del centrocampista ex Atletico Madrid.

Juventus, Agbonlahor contro Thomas Partey: assist per la Juventus

Attualmente Thomas è ai box per un problema muscolare all’inguine e difficilmente tornerà a disposizione di Arteta prima della pausa nazionali di ottobre.

Non è la prima volta che si ferma per problemi fisici, un elemento che ha portato i Gunners a valutare seriamente la sua cessione. A gennaio avrà anche l’impegno col Ghana in Coppa d’Africa che lo terrà lontano dal campo circa un mese. Un altro elemento in più che potrebbe spingere il club londinese a virare su altri giocatori. Sia lui che Jorginho sono destinati a lasciare l’Arsenal, resta da capire se lo faranno a gennaio o a giugno. L’italo-brasiliano è in scadenza a giugno 2024, Thomas invece nel 2025. Il calciatore africano ha espresso la volontà di lasciare i Gunners e anche l’Atletico sembra sulle sue tracce. Il Cholo Simeone lo riprenderebbe volentieri in rosa dopo averlo avuto per 5 stagioni. L’idea di tornare in Liga potrebbe allettare molto il calciatore che, però avrebbe anche l’opportunità di approdare in Serie A, un campionato nuovo che aggiungerebbe un tassello in più alla sua ricca carriera. Intanto le parole di Agbonlahor suonano come un assist che i bianconeri vogliono cercare di cogliere per stanare l’Arsenal.