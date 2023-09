Calciomercato Juventus, identikit svelato: primo regalo invernale

Non è stato un weekend felice per la Juventus, ma i bianconeri ora hanno subito la possibilità di rialzare la testa e rilanciarsi.

Dopo aver perso contro il Sassuolo per via di una prestazione senz’altro non all’altezza delle aspettative, si torna subito in campo visto che domani sera la formazione allenata da Massimiliano Allegri dovrà vedersela contro il Lecce. Con i salentini addirittura davanti in classifica rispetto ai bianconeri, contro ogni pronostico.

Una sfida non semplice dunque quella dello Stadium. Che andrà affrontata con la massima concentrazione. Questi mesi saranno molto importanti per la Juventus, che deve rimanere agganciata al treno delle prime per avere la possibilità di lottare per lo scudetto. O quantomeno riuscire a conquistare un piazzamento utile per la prossima Champions League. I tifosi sperano che a gennaio possa esserci anche qualche novità di mercato, dopo che nella scorsa estate il direttore sportivo Giuntoli ha dovuto pensare più alle cessioni che non agli acquisti.

Juventus, Mauro: “A gennaio serve un rinforzo a centrocampo”

Delle questioni future di calciomercato della Juventus ne ha parlato anche il direttore di “Juventusnews24” Alberto Mauro, che ai microfoni di TvPlay ha spiegato come nella prossima sessione invernale non è affatto da escludere qualche movimento in entrata.

“Penso che un intervento sul mercato di gnnaio non fosse nelle previsioni del club, ma ora di fatto si è ritrovato a perdere Pogba, un giocatore sul quale poteva puntare. Il fatto che molto probabilmente sarà squalificato, anche se aspettiamo le controanalisi, esclude dalla rosa un potenziale titolare. Allegri ci avrebbe fatto affidamento in certi momenti della partita e della stagione, per questo motivo credo che un intervento ci possa essere a gennaio. Certo, dipenderà dalle questioni finanziarie e dal bilancio, bisogna vedere che margine avrà Giuntoli, ma in quella zona servirebbe un rinforzo” sono le sue parole.