Calciomercato Juventus, offerta da 40 milioni per Bremer: svolta clamorosa

Calciomercato Juventus, potrebbe arrivare un’offerta clamorosa per Bremer: si parla di 40milioni di euro dalla Premier League

Bremer è senza dubbio, per qualità fisiche e per abnegazione tattica, uno dei migliori centrali del campionato di Serie A. E se vogliamo aggiungerci un’altra cosa, possiamo tranquillamente affermare che è in cima a questa classifica anche per quelle capacità sotto porta avversaria che regalano ogni anno almeno 4-5 reti. Insomma, è un top player.

E i top player, sappiamo benissimo, sono quelli che stimolano le attenzioni di tutti, soprattutto di quelle squadre di Premier League che sono in grado di mettere sul piatto diversi milioni di euro. Secondo Fichajes.net ci sarebbe un club pronto a mettere sul piatto 40milioni di euro per il difensore brasiliano, con la volontà anche di chiudere velocemente la questione per evitare inserimenti di altre società, sempre del massimo campionato inglese, che lo avrebbero messo nel mirino.

Calciomercato Juventus, dal Tottenham 40milioni

Il club in questione sarebbe il Tottenham, società che ha iniziato discretamente la propria stagione dopo il cambio in panchina estivo che ha portato Postecoglou. Ieri gli Spurs hanno pareggiato sul campo dell’Arsenal, trascinati da Son, che ha rimesso le cose a posto dopo l’autogol di Romero, altra vecchia conoscenza del calcio italiano.

E proprio la società londinese sarebbe disposta ad andare incontro alle esigenza del proprio tecnico cercando di prendere Bremer. Sappiamo bene che dentro la Juventus nessuno è incedibile davanti ad un’offerta ritenuta irrinunciabile. E l’ex Torino potrebbe essere uno di quegli elementi sacrificabili in nome del bilancio. Vedremo. Davanti a queste cifre senza dubbio sarebbe altamente difficile dire di no.