La Juventus ci mette la firma: Chiesa via per 70 milioni

La Juventus ci mette la firma, il valore dell’attaccante bianconero è destinato a salire. E le pretendenti aumentano.

Quattro gol nelle prime cinque giornate. Federico Chiesa sembra gradire particolarmente la nuova collocazione tattica nel 3-5-2 disegnato da Massimiliano Allegri. Del resto, al termine della gara con l’Udinese, la prima della stagione, l’aveva detto lui stesso davanti alle telecamere: “Mi trovo bene anche da seconda punta”.

Sì, certo, l’ex viola non nasce come attaccante puro e nell’arco del match, per una sorta di deformazione professionale, tende spesso ad allargarsi. Ma il suo rendimento è sotto gli occhi di tutti. È lui, insieme a Dusan Vlahovic, il trascinatore della Juventus in queste prime uscite stagionali. Massimiliano Allegri non può fare a meno del suo dinamismo, dei suoi improvvisi strappi che disorientano le difese avversarie. E poi “vede” la porta: ha trovato la via del gol anche sabato scorso contro il Sassuolo, realizzando il gol del momentaneo 2-2. Non c’è alcun dubbio su chi sia stato il migliore in campo nella serata storta della Signora.

La Juventus ci mette la firma, anche l’Atletico Madrid sogna Chiesa

Eppure in estate Chiesa ha rischiato di dover fare le valigie. La Juventus, infatti, non lo riteneva incedibile. Nel senso che, per esigenze di bilancio, se fosse arrivata un’offerta importante, non l’avrebbe rifiutata a priori.

D’altronde, è assolutamente normale che uno con le sue caratteristiche faccia gola ai club di Premier League, dove l’intensità è il pane quotidiano. Il Liverpool era pronto a fare una proposta alla Juventus se avesse ceduto Mohamed Salah ai sauditi: Chiesa resta in ogni caso sul taccuino del direttore sportivo dei Reds, ma molto dipenderà dal futuro dell’egiziano. Nel frattempo, altri club potrebbe decidere di farsi avanti: secondo il portale spagnolo Todofichajes.com, l’ex Fiorentina sta diventando una vera e propria ossessione per Andrea Berta, il diesse italiano dell’Atletico Madrid. Colchoneros che, quando incasseranno i soldi della cessione di Joao Felix, oggi al Barcellona, meditano di reinvestirli sul nazionale azzurro, che la Juve valuta almeno 70 milioni di euro.