Mazzata UFFICIALE: bomber a serio rischio per la Juve

Adesso l’attaccante potrebbe non essere disponibile per il super match previsto nelle prossime giornate. C’è il verdetto ufficiale.

Marko Arnautovic, l’attaccante dell’Inter, ha vissuto una giornata difficile durante la partita contro l’Empoli. L’attaccante si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano per valutare la gravità dell’infortunio riportato.

I risultati degli esami hanno rivelato una distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra di Arnautovic. Questo tipo di infortunio è comune tra i calciatori e può richiedere un periodo significativo di recupero.

Inter, infortunio Arnautovic: c’è il verdetto ufficiale

Le condizioni di Arnautovic saranno rivalutate nelle prossime settimane, ma è probabile che il calciatore debba affrontare un periodo di inattività per permettere una guarigione completa e prevenire ulteriori danni muscolari. La durata esatta del suo recupero dipenderà dalla gravità dell’infortunio e dalla risposta del calciatore alle terapie di riabilitazione.

Questo infortunio rappresenta una sfida per l’Inter, che dovrà affrontare il periodo senza uno dei suoi attaccanti chiave. Il club potrebbe dover cercare soluzioni alternative in attacco durante l’assenza di Arnautovic. I tifosi dell’Inter sicuramente esprimono il loro sostegno a Marko Arnautovic in questo momento. La volontà è di poter recuperare completamente e tornare in campo più forte di prima per contribuire alle future sfide del club. Non ci resta che attendere per ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Arnautovic e sui tempi del suo recupero, che verranno comunicati dal club non appena saranno disponibili.