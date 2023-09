UFFICIALE la rottura del crociato: niente Juventus

Ufficiale la rottura del crociato: la stagione è praticamente finita. Non lo vedremo in campo contro la Juventus il prossimo novembre

Ieri è stata una giornata ricca di infortuni. E oggettivamente quando si tratta di stop così gravi dispiace per tutti. In questo caso la diagnosi ufficiale tocca un elemento della Fiorentina, che dopo pochi minuti ha lasciato il campo nella sfida che la squadra di Italiano stava giocando contro l’Udinese in trasferta.

Stavolta è toccato a Dodo farsi male. Una diagnosi ufficiale che praticamente forse chiude in anticipo la stagione: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Dodo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a seguito dell’ infortunio occorso nella gara di ieri. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro che necessita di correzione chirurgica. La sede e la data dell’intervento saranno decise nelle prossime ore”.

Ufficiale, Dopo verrà operato

In questi casi ovviamente si procede all’intervento chirurgico e che l’infortunio era grave lo si era capito subito, visto che l’esterno era stato portato a bordo campo a spalla dal medico e dai fisioterapisti della viola. Dodo quindi verrà operato e poi si capiranno i reali tempi di recupero che di solito in questi casi non sono inferiori ai sei mesi.

Impossibile ovviamente vederlo in campo prima di aprile, forse marzo. Ma di solito quando uno si fa male in maniera così grave i tempi di recupero vanno in base anche alle risposte che lo stesso giocatore riesce a dare nel periodo di riabilitazione. Un in bocca al lupo da parte nostra al difensore della Fiorentina.