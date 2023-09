Allegri non perdona, eccola la Juventus anti-Lecce

Allegri non perdona. La partita interna con il Lecce non può ammettere amnesie ed errori marchiani come quelli visti contro il Sassuolo. Ecco l’11 anti-Lecce.

Cancellare Reggio Emilia. E’ questo il pensiero fisso che riecheggia nello spogliatoio della Juventus. Cancellare non soltanto l’esito negativo del Mapei Stadium ma anche, e soprattutto, fare in modo di non assistere più a quella sequela di imperdonabili errori che hanno consentito al Sassuolo di costruire il suo trionfo.

Siamo soltanto alla vigilia della sesta giornata di campionato eppure per la Juventus la partita contro il Lecce assume già una valenza che supera di gran lunga i canonici tre punti in palio. Una vittoria vorrebbe dire soltanto riprendere il cammino bruscamente interrotto a Reggio Emilia. Qualsiasi altro risultato, pareggio incluso, equivarrebbe ad una sconfitta, con tutte le possibili, e non certo prevedibili, conseguenze interne a squadra e società.

Per questo Massimiliano Allegri sta valutando quale undici mandare in campo inizialmente contro i giallorossi pugliesi. Il Lecce sta vivendo un momento magico. Con undici punti in classifica, dopo cinque giornate, precede la stessa Juventus ferma a quota dieci e anche questo aspetto non tranquillizza certo il tecnico livornese. Contro il Sassuolo alcuni elementi hanno mostrato un nervosismo ed un calo d’attenzione preoccupanti.

Anche di questo ha tenuto conto Allegri prima di stilare la probabile formazione anti-Lecce.

Allegri non perdona, contro il Lecce si cambia

Pertanto, dopo sabato pomeriggio, Juventus-Lecce ha assunto un significato non ipotizzabile soltanto qualche ora prima della sfida con il Sassuolo. Massimiliano Allegri sembra aver deciso quale Juventus scenderà in campo contro i salentini, martedì sera, con inizio alle 20.45 all’Allianz Stadium.

Giovanni Albanese, firma de La Gazzetta dello Sport, ci ha informato circa il probabile schieramento iniziale della Juventus. E non mancano le novità. In porta confermato il numero uno polacco, Szczesny, mentre sarà Rugani a formare con Bremer e Danilo il terzetto difensivo.

A centrocampo Fagioli, Locatelli e Rabiot saranno affiancati a destra da McKennie e a sinistra da Cambiaso. In attacco Vlahovic dovrebbe partire dalla panchina con Milik che giocherà accanto a Chiesa. Secondo le informazioni a disposizione di Giovanni Albanese dunque Gatti e Vlahovic, inizieranno dalla panchina.

Per i due bianconeri non si tratta certo di una punizione. Soltanto un naturale avvicendamento dopo una gara, quella con il Sassuolo, in cui entrambi sono apparsi meno lucidi del solito. Facile poi che entrambi trovino il loro spazio durante l’incontro. In questo momento, più che mai, il motto bonipertiano: “Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta” deve essere il mantra dei giocatori della Juventus. Da seguire alla lettera.