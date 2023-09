Irrompe il Chelsea, bye bye Juventus: così salta tutto

La Juventus non molla la presa per il gioiello della Ligue 1 ma la concorrenza del Chelsea può complicare i piani di Giuntoli

Il calciomercato della Juventus potrebbe accendersi a gennaio, alla luce dei diversi nomi che circolano ormai da diverse settimane.

In estate le mosse di mercato della Vecchia Signora sono state quasi esclusivamente in uscita. L’unico innesto è stato quello di Timothy Weah. Per quanto riguarda le uscita, invece, hanno lasciato Torino giocatori del calibro di Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Leandro Paredes, Angel Di Maria. Nomi dal peso specifico importante che non sono stati rimpiazzati adeguatamente. A questi si è aggiunto Denis Zakaria, oltre al fulmine a ciel sereno che ha riguardato Paul Pogba. Soprattutto a centrocampo la Juventus ha mostrato diverse lacune che Giuntoli e Manna hanno intenzione di colmare già da gennaio, intervenendo sul mercato.

Juventus, Habib Diarra in cima alla lista: pressing del Chelsea

L’esperto di calcio francese Jonathan Johnson ha parlato delle recenti voci che collegano il Chelsea a un giovane centrocampista.

Si tratta del talento di 19 anni dello Strasburgo, Habib Diarra, uno dei talenti più chiacchierati degli ultimi tempi. Il classe 2004 francese di origini senegalesi da diverse settimane è accostato con frequenza anche alla Juventus ma la concorrenza della Premier League è piuttosto fitta e difficile da contenere per il club bianconero. Diarra si è messo in mostra in Ligue 1 già nella passata stagione con 3 gol e 3 assist in 29 presenze di Ligue 1 e in questo inizio di campionato sta consolidando la sua crescita. Il giornalista ha sottolineato come l’ingaggio di Diarra stia diventando difficile da gestire per lo Strasburgo. Questo ha alimentato il desiderio del calciatore di lasciare il club, magari già a gennaio. Nonostante il contratto che lo lega al club francese fino a giugno 2027, Diarra potrebbe spingere per il trasferimento e in questo caso potrebbe inserirsi concretamente il Chelsea che si presenterebbe alla porta dello Strasburgo con un’offerta.

Anche club minori come il Lens hanno mostrato interesse per Habib Diarra che potrebbe anche fare uno step intermedio prima del grande salto. Non è escluso che lo Strasburgo possa anche trovare un accordo con i Blues per giugno, mantenendolo in rosa fino al termine della stagione per limare il suo percorso di crescita. La Juventus, però non vuole stare a guardare e sta valutando la situazione per capire quali sono i margini per un’eventuale inserimento.