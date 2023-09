Incubo sconfitta a tavolino, caos nel big match: il verdetto è UFFICIALE

Incubo sconfitta a tavolino, non sarà proprio così dopo la sospensione di domenica. Arriva il verdetto ufficiale, il match riprenderà

Di solito, quando succedono queste cose, la mano del giudice sportivo è pesante e infligge una sconfitta a tavolino. In questo caso non sarà così. Entrambi i club intanto hanno deciso di non intraprendere nessuna azione legale, e il big match, che era già comunque bello indirizzato, si giocherà. O per meglio dire la parte che manca.

Domenica scorsa durante Ajax–Feyenoord è successo di tutto, con fumogeni lanciati in campo dopo lo 0-3 degli uomini di Slot che hanno certificato quello che è il momento peggiore dell’Ajax da quasi 60anni a questa parte. Un avvio di stagione choc, con solamente cinque punti in classifica, e con una sconfitta ormai certa in una delle partite più sentite della Eredivisie. Poi gli scontri si sono spostati fuori dall’impianto, e questo lasciava presagire, dopo la sospensione definitiva del match, che la partita fosse finita lì, senza nessuna possibilità di riprenderla. E invece il verdetto è ufficiale.

Incubo sconfitta a tavolino, si gioca Ajax-Feyenoord

E invece la partita riprenderà, domani alle 14, si legge sul portale telegraaf.nl, per la mezzora abbondante che rimane da giocare. Il match tra i padroni di casa e il Volendam in programma domani sera è stato rinviato, appunto per far disputare questa parte finale di partita. Ovviamente si giocherà a porte chiuse.