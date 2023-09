Juventus, fiato sospeso Allegri: infortunio e cambio obbligato

Per la Juventus di Allegri quella contro il Lecce è stata una sfida molto combattuta, dall’inizio alla fine.

I bianconeri sono scesi in campo con grande voglia di ottenere i tre punti dopo che nel weekend è arrivato uno stop inatteso contro il Sassuolo. Per Chiesa e compagni ad ogni modo la partita contro i salentini non è stata affatto semplice, ottima l’organizzazione di gioco da parte della formazione di D’Aversa.

Dopo un primo tempo che è stato decisamente avaro di emozioni la Juventus è riuscita a sbloccare la partita al minuto 57 grazie a Milik. Lesto il polacco ad insaccare da due passi un assist di testa di Rabiot. Alla fine dunque i bianconeri sono riusciti a trovare la via della rete, dopo che non erano certo piovute delle occasioni clamorose. Vittoria sofferta dunque ma preziosa perché rilancia le ambizioni di alta classifica della formazione torinese.

Juventus, Rugani fuori per infortunio

Per mister Allegri e per lo staff medico bianconero c’è qualche preoccupazione in vista dopo questo incontro, visto quanto avvenuto nel corso della ripresa. Attorno al 70′ infatti l’allenatore ha dovuto provvedere ad un cambio in difesa.

Rugani infatti è stato costretto ad uscire dal terreno di gioco a causa di un acciacco che ovviamente dovrà essere valutato nel corso dei prossimi giorni. Davvero un peccato per il centrale, che aveva avuto una chance dall’inizio al posto di Gatti. Proprio quest’ultimo è subentrato nel finale per conservare il gol di vantaggio che era stato segnato da Milik. Per l’ex Frosinone una occasione per riscattare il clamoroso autogol realizzato contro il Sassuolo.