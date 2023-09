Juventus, caos all’intervallo: ‘cacciati’ 40 milioni di euro

E’ finito il primo tempo dell’anticipo della sesta giornata di serie A tra la Juventus di mister Allegri e il sorprendente Lecce.

La sfida dello Stadium è molto attesa da parte dei tifosi, perché dopo la sconfitta arrivata nello scorso weekend ad opera del Sassuolo c’è assolutamente la necessità di conquistare i tre punti per rilanciare le ambizioni di alta classifica.

La prima frazione di gioco non ha regalato le emozioni attese, con i salentini che sono riusciti ad abbassare i ritmi ed una Juventus che non è riuscita a rendersi molte volte pericolosa, nonostante abbia tenuto saldamente in mano il pallino. I bianconeri dovranno dare di più nella ripresa se vorranno portare a casa i tre punti.

Juventus, critiche social nei confronti di Bremer

Non è piaciuta a gran parte dei tifosi bianconeri la prestazione del difensore brasiliano Bremer, “colpevole” di un paio di leggerezze proprio all’inizio della contesa. Poi con il passare dei minuti l’ex Torino ha trovato sicurezza e concentrazione, ma tanti sono stati i commenti social contro di lui.

Inguardabile bremer — AllegriIlMaleDellaJuve… fdp (@tist_xxxx) September 26, 2023

Bremer non fa una cosa decente😹 — Nevio lo Stirato (@michaelgscott0) September 26, 2023

Sono arrivato ad una conclusione. Bremer ha un quoziente intellettivo pari al sotto zero #JuveLecce — SCEICCO DI MINNESOTA MAGO DI SEGRATE D'ARABIA 🇸🇦 (@sghi29) September 26, 2023

Ricordiamo più di 40 milioni per Bremer. Mamma mia 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ #JuventusLecce — Mauro Buoso (@BuosoMauro) September 26, 2023

Per mister Allegri Bremer è uno dei titolari quasi fissi, del resto pare impossibile per la Juventus fare a meno delle sue prestazioni. Dunque non dovrebbe essere sostituito. Vedremo se nel corso della ripresa il difensore riuscirà a migliorare il suo rendimento, magari facendosi trovare pronto anche in fase offensiva.