Juventus, festa grande con il ritorno di Del Piero: ora è UFFICIALE

Juventus, i tifosi potranno “riabbracciare” molto presto la loro bandiera. Ma non ci sarà solamente “Pinturicchio”.

Sono innumerevoli i campioni che hanno vestito la maglia della Juventus. Ma solamente in pochi, ancora oggi, hanno la capacità di scaldare i cuori dei tifosi come fa lui. Stiamo parlando ovviamente di Alessandro Del Piero, indimenticato capitano bianconero che ha saputo far innamorare più generazioni di aficionados della Vecchia Signora.

“Pinturicchio” ha infatti qualcosa di speciale. Non è un caso che in tantissimi abbiano subito pensato a lui quando, lo scorso novembre, il Consiglio d’amministrazione rassegnò in blocco le dimissioni. Lo reputavano l’uomo giusto da cui ripartire nel bel mezzo di una “tempesta” che si è placata solo a distanza di mesi. La bandiera della Juventus in un primo momento aveva dato la sua disponibilità, ma a patto di ricoprire un ruolo che non fosse esclusivamente di rappresentanza. Alla fine non se n’è fatto nulla. Tuttavia, non è da escludere che un giorno (forse non troppo lontano) Del Piero possa finalmente varcare le soglie del quartier generale della Continassa.

Juventus, il 10 ottobre si celebra il centenario della proprietà Agnelli: ecco chi ci sarà

Intanto, il prossimo 10 ottobre a Torino, i tifosi avranno l’occasione di riabbracciarlo grazie all’evento “Together – A Black&White Show”, organizzato insieme a Live Nation per festeggiare il centenario della proprietà Agnelli.

📣 Together, a Black & White Show

Una Festa Bianconera dedicata a tutti i tifosi della Juventus! ⚪⚫

Ti aspettiamo il 10 ottobre al PalaAlpitour di Torino 📍 — JuventusFC (@juventusfc) September 27, 2023

All’evento, organizzato al Pala Alpitour, parteciperà non solo Del Piero ma anche altri grandi protagonisti della storia della Juventus, da Michel Platini a Zinedine Zidane. Ecco il comunicato apparso sul sito del club. “Una serata in cui valori, emozioni, ricordi, orgoglio e senso di appartenenza verranno trasmessi e condivisi in un evento indimenticabile, il cui file rouge sarà la passione del popolo bianconero. L’evento, organizzato insieme a Live Nation, sarà una notte di festa, che coinvolgerà in prima persona il pubblico presente con momenti artistici ed emozionali, per culminare in una grande partita di calcio a sette fra alcune delle leggende bianconere. Il 10 ottobre non andrà in scena però solo l’orgoglio, la storia e l’emozione, ma sarà protagonista anche il grande cuore della Juve. “Together, a Black & White Show”, sarà infatti soprattutto un evento attraverso cui Juventus continuerà la propria collaborazione con Save The Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro”.