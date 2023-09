Il vento dei nemici contro la Juventus, UFFICIALE: “Doppia irregolarità”

Il presidnete esce allo scoperto dopo la partita di ieri. Ecco cosa ha detto riguardo agli episodi: i dettagli.

Nel mondo del calcio, le controversie legate all’arbitraggio sono sempre all’ordine del giorno. Dopo la recente sconfitta del Lecce contro la Juventus, il presidente del club, Saverio Sticchi Damiani, ha espresso il suo disappunto per ciò che ritiene essere due irregolarità decisive nel gol subito dalla sua squadra.

Nel post-partita, il presidente ha affrontato la questione in modo diretto, sollevando dubbi sull’arbitraggio e sull’equità della partita. La Juventus ha vinto la partita contro il Lecce con un gol di Milik che ha siglato un secco 1 a 0, ma secondo Sticchi Damiani, il gol della Juventus è stato viziato da due controversie chiave.

Juventus-Lecce, il presidente esce allo scoperto: “Gol viziato da due irroglarità”

Il presidente ha dichiarato: “Dispiace che il gol subito sia viziato da due irregolarità. Il calcio d’angolo non c’era e questo è pacifico, perché è evidente la deviazione di Rabiot, poi c’è un successivo fallo di mano sugli sviluppi del corner.” Queste, di seguito, sono le parole espresse dal presidente del Lecce nel post gara e riportate nel tweet del giornalsita ‘Mirko Nicolino’.

Queste affermazioni hanno già scatenato una discussione social tra i supporter della Vecchia Signora. Come capita spesso alla Juventus, ci sono episodi che finiscono sotto l’occhio del ciclone mediatico e, adesso, questo potrebbe essere l’ennesimo caso. Ieri sera i ragazzi hanno disputato una partita di sacrifico e molto cinica, certamente non al massimo della qualità ma, come sempre, ciò che conta sono i punti. I tre ottenuti ieri sera in casa danno comunque ottimismo e sorridono alla classifica che, nonostante la sconfitta subita contro il Sassuolo, può essere ripresa. I ragazzi ci credono, così come il mister che ha come obiettivo l’arrivo nella prime quattro e, dunque, la qualificazione in Champions League per la prossima stagione.