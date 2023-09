Juventus tradita da Rabiot: firma dopo due anni

Inizia il percorso di avvicinamento alla prossima partita di campionato per la Juventus di Massimiliano Allegri.

Nel turno infrasettimanale i bianconeri hanno sudato e non poco per avere la meglio sul Lecce. La buona organizzazione tattica dei salentini è stata superata con una zampata di Milik nel corso della ripresa. Una prestazione, quella della Juve, non del tutto convincente ma era fondamentale riuscire a portare a casa i tre punti.

La partita di domenica 1 ottobre sarà molto difficile per Chiesa e compagni, che saranno ospiti dell’Atalanta. Un’altra delle squadre candidate per un posto in Champions League. Per cui servirà una prova praticamente perfetta contro l’undici di Gasperini se si vorrà conquistare un risultato positivo. Durante queste settimane il calciomercato è ufficialmente chiuso, ma le voci non terminano mai. Sia per quanto riguarda ipotetici acquisti che Giuntoli potrebbe mettere a segno, sia per quanto riguarda possibili partenze.

Juventus, Rabiot torna nel mirino dello United

La squadra di Allegri ha diversi giocatori che sono molto appetiti sul mercato. Vlahovic e Chiesa, che sembravano essere le due cessioni più probabili, alla fine sono rimasti ma tra gennaio e la prossima estate non è da escludere che possa farsi avanti qualcuno con un assegno “pesante”. Tale da rimettere in discussione la loro permanenza.

Stesso discorso si può fare per Adrien Rabiot, che però al contrario dei due compagni sopra citati al termine di questa stagione potrebbe salutare Torino. Visto che il suo attuale accordo con la Juventus scadrà a giugno 2024. Come sottolinea infatti “Fichajes” il centrocampista francese è tornato nel mirino del Manchester United, squadra alla quale fa gola ormai da due anni. Rabiot è ormai un giocatore maturo e sarebbe un obiettivo importante per rinforzare i Red Devils. Che puntano a fare l’affare, visto che possono ingaggiarlo a parametro zero.