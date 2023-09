Allegri va via ma nessuno se ne accorge: ha detto basta

Il mister se ne va a fine partita per poi spiegare il motivo: ecco cosa è successo nella partita di ieri sera.

Ieri sera, durante la partita tra la Juventus e il Lecce, si è verificato un episodio sorprendente che ha attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori ma soprattutto dei tifosi.

Allegri leaving before the final whistle, he did not like the fact we put in a cross from a corner in the final minute. Post game he said the players need to be smarter and keep the ball in the team at that moment. pic.twitter.com/HFNpycNGAD

— Bianconeri Zone (@BianconeriZone) September 27, 2023