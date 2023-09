Blitz a Torino, primo colpaccio Juventus: 30 milioni

Calciomercato Juventus, l’agente del giocatore è a Torino per cercare di capire le reali intenzioni bianconere. Il colpo è da 30milioni

Senza dubbio in casa Juventus un colpo importante da piazzare nella prossima finestra di mercato è in mezzo al campo, vista anche la situazione Pogba. Certo, per il francese, verrà fatta chiarezza in maniera definitiva il prossimo 5 ottobre, quando a Roma sono previste le controanalisi.

In ogni caso un centrocampista la Juventus lo starebbe seguendo e un obiettivo è già ben impresso nella mente del direttore dell’area tecnica Federico Giuntoli. Il suo agente – secondo il Corriere dello Sport – è già a Torino per cercare di capire quali sono le reali intenzioni bianconere. Un colpo da 30milioni di euro che porta il nome di Hojbjerg, danese del Tottenham, che ormai sembra in uscita dagli Spurs. I rapporti tra i due club come sappiamo sono ottimi, visti i diversi affari chiusi nel corso delle ultime stagioni, e magari un’accelerata nella trattativa si potrebbe realmente fare. Un’accelerata di quelle che servono per evitare anche che qualche concorrente si possa inserire nell’affare. Insomma, le idee chiare di Giuntoli possono aiutare Allegri, che sa benissimo che lì, in mezzo al campo, qualcuno serve. E per forza di cose deve arrivare per cercare di rimanere fino alla fine della stagione tra le prime quattro. E sognare anche qualcosa in più di un piazzamento alla prossima Champions League.