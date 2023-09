Calciomercato Juventus, tutti ai piedi di Chiesa: ecco quando firma

Calciomercato Juventus, tutti ai piedi di Federico Chiesa. Adesso scatta l’ora del rinnovo. Ecco quando il giocatore firmerà

Federico Chiesa è rinato. Sì, ci è voluto del tempo perché l’infortunio è stato grave. Ma appena ha avuto la possibilità di fare tutta la preparazione insieme al resto dei compagni ha fatto capire che, quando è in forma, può essere determinante.

Lo aveva già fatto capire prima di quel brusco stop contro la Roma. Poi qualcuno questa cosa l’ha messa in discussione visti i tempi che ci sono voluti per riemergere da quell’infortunio al ginocchio. La risposta è arrivata in queste prime giornate, con Chiesa trascinatore e goleador. Il suo contratto scade nel 2025, quindi diciamocelo chiaro c’è quasi la necessità di iniziare i colloqui per il rinnovo. E secondo la Gazzetta dello Sport i tempi sono maturi.

Calciomercato Juventus, ecco la firma di Chiesa

Quel rinnovo contrattuale, magari anche con un adeguamento economico, dovrebbe arrivare presto. Magari entro la fine dell’anno. Le trattative potrebbero velocemente decollare soprattutto perché da entrambe le parte c’è la voglia di continuare insieme. Chiesa vuole vincere con la Juventus e quell’abbraccio feroce con Massimiliano Allegri dopo il momentaneo pari con il Sassuolo è stato un ulteriore segnale di questa volontà di essere decisivo in bianconero.

Tutti ai suoi piedi: compagni e tifosi. Tutti con la sensazione di aver ritrovato quel giocatore fantastico trascinatore anche dell’Italia all’Europeo del 2021 in Inghilterra. Più di una sensazione dopo queste prime giornate ma una certezza assoluta per quello che è il colpo dell’estate, potremmo dire. Sì, perché Chiesa di difficoltà lo scorso anno ne ha avute parecchie. Ma adesso i tempi sono cambiati, sono maturi. La firma è solamente questione di mesi, forse settimane.