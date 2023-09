Dalla Juventus all’Atletico Madrid: Simeone in pressing, contatti bollenti

Simeone lo vuole a tutti i costi e, dunque, potrebbe anticipare i bianconeri. Tutti i dettagli dell’operazione.

Il mercato del calcio è sempre in fermento, e uno dei nomi che ha attirato l’attenzione di molti club europei è quello di Pierre-Emile Hojbjerg. Durante la scorsa sessione estiva, l’Atletico Madrid ha dimostrato un forte interesse per il centrocampista danese, e sembra che questo interesse sia tutt’altro che svanito. In questo articolo, esamineremo il legame tra Hojbjerg e l’Atletico Madrid e le attuali trattative tra il club spagnolo e il giocatore.

Durante la sessione estiva del mercato, l’Atletico Madrid è stata una delle squadre più attive e interessate a Pierre-Emile Hojbjerg. Il centrocampista danese, noto per la sua versatilità e la sua abilità nel centrocampo, è stato oggetto di attenzioni da parte di diversi club europei, ma l’Atletico ha mostrato un interesse particolare nel portarlo nella sua rosa.

Atletico in pole per Hojbjerg

Nonostante la finestra di trasferimento estiva sia chiusa, sembra che l’Atletico Madrid stia mantenendo i contatti con Pierre-Emile Hojbjerg. Questo suggerisce che il club spagnolo è ancora interessato al giocatore e sta esplorando l’opportunità di portarlo alla squadra in una futura finestra di trasferimento. Ovviamente il profilo piace anche e molto ai bianconeri che l’avevano valutato a più riprese come potenziale rinforzo in mediana.

L’interesse continuo dell’Atletico Madrid per Pierre-Emile Hojbjerg è un segnale del desiderio del club spagnolo di rinforzare il suo reparto centrale. Sebbene al momento non ci siano accordi ufficiali, i contatti in corso indicano che l’Atletico potrebbe essere ancora interessato a portare il centrocampista danese nella sua squadra in futuro e resta, dunque, di fatto, la favorita nella corsa al giocatore. Resta da vedere come si svilupperanno le trattative e se Hojbjerg sarà destinato a un futuro nell’Atletico Madrid oppure se ci sarà la suggestione della Serie A.