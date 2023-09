Osimhen al posto di Vlahovic: scelta fatta, mercato stravolto

La Juventus tira un sospiro di sollievo: il Real Madrid accantona l’opzione Vlahovic e sceglie il nuovo Benzema

Il Real Madrid sta patendo e non poco la mancanza di un attaccante di ruolo e gli ultimi risultati sono lo specchio di questa lacuna.

Nel mercato estivo non è arrivato un sostituto di Karim Benzema e ad oggi la squadra di Carlo Ancelotti fatica a trovare la via della rete con facilità. L’infortunio di Vinicius Jr ha contribuito ad aggravare la situazione e i vari Rodrygo, Joselu, Brahim Diaz non bastano a colmare i gol mancanti dall’addio del bomber francese. In estate Florentino Perez era certo di accogliere Kylian Mbappé ma la situazione si è complicata ancora una volta, lasciando i blancos in una situazione piuttosto complessa. Il club ha sondato il terreno anche per altri attaccanti tra cui Lautaro Martinez, Harry Kane ma anche Dusan Vlahovic e Victor Osimhen ma per nessuno di loro ha concretamente affondato il colpo. Adesso però la situazione è cambiata e presto potrebbe arrivare un assalto concreto al nuovo centravanti.

Juventus, sospiro di sollievo per Vlahovic: il Real Madrid va all’assalto di Osimhen

Dalla Spagna spingono fortemente su un attaccante che potrebbe essere il nuovo erede di Karim Benzema.

Secondo quanto riportato da okfichajes.com, il Real Madrid sarebbe pronto all’assalto per Victor Osimhen. Il bomber nigeriano è stato l’eroe del Napoli e l’autentico trascinatore della squadra di Spalletti che ha conquistato lo scudetto nell’ultima stagione. Quest’anno, però, il rapporto con il nuovo allenatore Rudi Garcia sembra ancora piuttosto distaccato. Negli ultimi giorni Osimhen ha avuto un diverbio evidente con l’allenatore e successivamente è scoppiato anche un caso in merito a un post social riguardante proprio l’attaccante nigeriano. La situazione sembra rientrata dopo il gol nell’ultima giornata contro l’Udinese ma sicuramente rispetto all’anno scorso l’umore del centravanti è decisamente diverso. Il Real Madrid avrebbe scelto di puntare su Osimhen piuttosto che su Vlahovic ma De Laurentiis chiede circa 120 milioni di euro. Ad oggi è difficile pensare che il Napoli possa sacrificare Osimhen già a gennaio ma a giugno sarà difficile contenere l’impeto del Real Madrid.