Disertano a Torino: nel comunicato ufficiale si legge la tripla penalizzazione e la sconfitta a tavolino. Ecco quello che è successo

Se uno si mettesse a leggere tutti i vari comunicati delle federazioni minori e anche di quelle e soprattutto del settore giovanile, potrebbe tranquillamente in qualche settimana scriverci un libro. Poco da discutere.

Bene, noi stiamo dando per voi qualche sguardo e in questo caso le maggiori attenzioni arrivano da Torino, dove il giudice sportivo ha deciso di emettere la bellezza di 3 penalizzazioni con annesse multe e partite perse a tavolino per altrettanti match di Under 15. In questo caso parliamo di Barcanova-Rebaudengo, Chivasso-Settimo e Caselette-Rivoli. Sfide che non si sono concluse o addirittura nemmeno disputate. E andiamo a scoprire nel dettaglio quello che è successo.

Disertano a Torino, le decisioni ufficiali del giudice sportivo

Barcanova-Rebaudengo è stata, infatti, sospesa al 28′ del secondo tempo sul punteggio per 8-2 per i padroni di casa. La decisione dell’arbitro è dovuta ad una rissa scoppiata sul terreno di gioco, tra molti calciatori delle due squadre. Il direttore di gara, visto il fallito intervento anche dei dirigenti dei due club, non ha potuto far altro che fischiare in anticipo la fine del match.

In Chivasso-Settimo, invece, gli ospiti hanno vinto a tavolino (0-3) visto che i padroni di casa non si sono presentati sul campo da gioco all’orario prestabilito. Il Chivasso, che ha ricevuto un punto di penalizzazione, ha fatto presente di aver chiesto il rinvio dell’incontro per problemi di tesseramento, ma la richiesta non è stata accettata.

Stesso discorso anche per il Rivoli che non si è presentato sul campo del Caselette dove era in programma la partita valida per la prima giornata del Girone A.