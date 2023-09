Calciomercato Juventus, Giuntoli anticipa tutti: doppio colpo da sogno

Calciomercato Juventus, doppio colpo da sogno a gennaio per i bianconeri. Giuntoli vuole anticipare tutti. Ma c’è il nodo rinnovo anche

Se la Juventus a gennaio – come tutti noi speriamo – sarà in corsa per qualcosa di importante, Giuntoli dovrà fare di tutto per regalare a Massimiliano Allegri dei rinforzi che possano aiutare il tecnico ad arrivare in fondo alla stagione giocandosi un trofeo. Non la Coppa Italia – che comunque dopo due anni di nulla sarebbe già una cosa – ma lo scudetto.

In questo momento la Juve è a soli due punti dalla vetta e non ha impegni in mezzo alla settimana. Anche se, domani, contro l’Atalanta in trasferta sarà il primo vero banco di prova della stagione. Sì, è vero, c’è stata la Lazio, ma Sarri non è partito benissimo e s’è visto allo Stadium: una partita vinta senza nemmeno tutte queste difficoltà. Ma contro la Dea sarà diverso. Vabbè, altri discorsi, quello che a noi interessa oggi è il mercato che, secondo TuttoSport, Giuntoli potrebbe fare a gennaio.

Calciomercato Juventus, doppio colpo da sogno

Intanto un tentativo verrà fatto quasi sicuramente per Mimmo Berardi. In estate le cose non sono andate come ci si aspettava ma Carnevali ha aperto proprio la scorsa settimana quindi un accordo lo si potrebbe trovare nei prossimi mesi. E poi c’è il colpo in mezzo al campo, non solo per cercare di sostituire Pogba, ma anche perché c’è la questione rinnovo che vede protagonista Rabiot che ancora non è stata definita.

Ecco perché il quotidiano torinese svela che il direttore dell’area tecnica della Juventus potrebbe anticipare, forse, i tempi per Khephren Thuram. Servono tanti soldi, dai 40 ai 50 milioni di euro. Ma sarebbe un colpo fantastico sia per il presente che per il futuro, soprattutto.