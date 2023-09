Dalla Juventus al Bayern Monaco, bomba BILD: l’hanno fatto ancora

La Juventus deve fronteggiare la concorrenza decisa del Bayern Monaco per il gioiello della Ligue 1

Il mercato della Juventus potrebbe scaldarsi già a gennaio, alla luce delle diverse mosse che sta programmando Cristiano Giuntoli, con il supporto di Giovanni Manna.

Il nuovo direttore dell’area sportiva bianconera si è distinto negli anni al Napoli per la grande propensione in termini di scouting, scovando giovani di grandissimo talento, uno su tutti Kvaratskhelia. Adesso vuole cercare di ripetersi anche alla Juventus e già a gennaio potrebbe avere in serbo qualche guizzo. Non a caso il ds sta già monitorando con attenzione alcuni giovani talenti del calcio europeo, attualmente tramite sondaggi esplorativi che presto potrebbero diventare degli interessi concreti. I nomi nella lista della dirigenza bianconera sono diversi e uno dei primi è Khephren Thuram. Sul figlio d’arte, però, ci sarebbe l’inserimento concreto del Bayern Monaco.

Juventus, il Bayern Monaco si fionda su Khephren Thuram

Khephren Thuram è da tempo uno dei primi nomi nella lista della Juventus per rinforzare il centrocampo.

Il fratello dell’attaccante nerazzurro Marcus è uno dei giovani più richiesti in giro per l’Europa. Nativo di Reggio Emilia ma di origini francesi, il classe 2001 veste la maglia del Nizza dal 2019, club che lo ha prelevato dal Monaco a parametro zero. Nel giro di 3 anni è diventato un pilastro del club francese ed è già nel giro della nazionale maggiore guidata da Deschampes. Centrocampista moderno, dinamico e fisico ma dotato anche di ottime abilità tecniche. Thuram, però, non è nel mirino solo della Juventus. Anche il Bayern Monaco starebbe esplorando la possibilità di arrivare al figlio d’arte. I bavaresi si erano concentrati su Joao Palhinha ma che, però, ha di recente prolungato col Fulham fino al 2028. Di conseguenza le attenzioni del club tedesco si sono spostate su Khephren Thuram, come sottolineato da Bayern Insider, podcast del quotidiano Bild. Il 22enne del Nizza è in scadenza a giugno 2025 ed è una delle prime scelte di Thomas Tuchel. La sua valutazione attuale è di circa 40 milioni di euro, cifra decisamente fuori portata per la Juventus ma non per il Bayern Monaco.