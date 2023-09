Emergenza totale Juventus: UFFICIALE, Allegri li perde tutti

Atalanta-Juventus, la conferenza stampa di Max Allegri alla vigilia della sfida contro gli orobici.

Intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione per la sfida con l’Atalanta, Max Allegri ha toccato svariati argomenti. Il tecnico livornese non solo ha svelato le assenze di Milik e Vlahovic, che dunque non saranno della partita, ma ha passato in rassegna anche altri temi. Ecco le sue parole:

“Solitamente con l’Atalanta sono partite combattute, loro sono in un buon momento, non hanno ancora perso in casa. Dovremo tenere un buon ritmo. a squadra sta crescendo, anche fisicamente, certamente restare nelle prime quattro sarebbe per noi importante per l’autostima. Abbiamo voglia di fare e migliorare, sfruttando il fatto di avere più tempo in settimana. Ci sono margini di crescita, è importante vedere le cose in positivo, soprattutto per la giovane età della squadra. Vlahovic purtroppo domani non ci sarà per il problema alla schiena che aveva già la scorsa settimana, ieri si è fermato. Non ci sarà nemmeno Milik che non si sentiva a posto col polpaccio, ma la buona notizia è che torna Kean. Verrà con noi Mancini dalla Next Gen”.