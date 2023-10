“Nuovo allenatore”: bufera Juve, lo ‘mandano’ via assieme ad Allegri

Bufera social sulla Juventus: i bianconeri non convincono contro l’Atalanta e oltre ad Allegri viene attaccato anche uno dei big

La Juventus non convince nel primo tempo contro l’Atalanta e continua a mostrare un gioco carente e povero di idee.

I bianconeri hanno faticato a creare occasioni concrete e dal punto di vista tattico non hanno offerto particolari guizzi. Certamente sta pesando l’assenza di Dusan Vlahovic, un riferimento assoluto per l’attacco bianconero. Moise Kean, scelto da Allegri dal primo minuto, non si è ancora acceso. Chi sta deludendo ormai da diverse partite è Adrien Rabiot che sembra molto distante dal giocatore straripante visto l’anno scorso. Il francese è stato capace di collezionare 9 gol nell’ultimo campionato ma quest’anno è andato a segno appena una volta contro l’Udinese nella prima giornata. Poi non è riuscito a dare continuità nel corso delle partite.

Juventus, tifosi scatenati sui social contro Rabiot e Allegri

Sia su Massimiliano Allegri che su Adrien Rabiot i tifosi bianconeri non si sono risparmiati, scatenandosi sui social, in particolare su X.

Di seguito vi proponiamo i commenti più significativi arrivati su Allegri e sopratutto su Rabiot al termine del primo tempo di Atalanta-Juventus.

Niente di nuovo. Un primo tempo come quelli che siamo abituati a vedere. Rabiot inguardabile. La possiamo pure vincere, ma continuo a confermare che questa squadra deve avere un ALLENATORE. #AtalantaJuve — Orlando Aita 🇮🇹🇺🇸 (@aita_orlando_) October 1, 2023

Sveglia Rabiot dal torpore di questo inizio di campionato plz — DV9 ⚪️⚫️ (@alegras10) October 1, 2023

primo tempo: il migliore in campo finora è chiesa, si vede proprio che è di un’altra categoria. rabiot non so come fa ad essere ancora ben voluto dalla società. abbastanza giro palla, ma una volta arrivati nella trequarti avversaria non ne facciamo niente. partita oscena per ora. — astrothunder ☻ (@justascorpio7) October 1, 2023

Rabiot che sta sempre messo male con il corpo quando riceve palla (e perde ogni volta almeno un tempo di gioco) non lo sopporto più — AstonMart1ns (@AstonMart1ns) October 1, 2023

Rabiot sarà pronto per la coppa del mondo. E un rodaggio di 4 anni.. siamo a primo.. un po’ di pazienza il ragazzo ha pianificato tutto — D.A. (@gobboxtreme) October 1, 2023

#Rabiot e #Fagioli fuori condizione da inizio campionato…. Questo è purtroppo il nostro centrocampo #AtalantaJuve — Carlo Pincelli (@carlo24) October 1, 2023

Al dire il vero il peggiore in mediana per distacco e Rabiot ….però fa più figo parlare di Locatelli — Angelo Antenucci 🚑🚑 (@oventevez1980) October 1, 2023