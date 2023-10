Il caso è esploso: ritorna subito alla Juventus

Un difensore torna alla base ma la Juventus valuta un nuovo prestito: nuova candidata in Serie A a gennaio

La Juventus si prepara al big match di domenica primo ottobre contro l’Atalanta ma tiene sempre uno sguardo vigile al mercato.

Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna sono a lavoro in vista della finestra di mercato invernale che potrebbe regalare qualche occasione ghiotta da sfruttare. Intanto un club di Serie A sarebbe sulle tracce di Facundo Gonzalez. Si tratta della Salernitana che, come sottolineato da ‘TuttoSalernitana’, starebbe sondando il terreno per il difensore centrale uruguaiano. Il classe 2003 è arrivato in estate alla Juventus che in estate lo ha prelevato dal Valencia, per poi girarlo in prestito in Serie B alla Sampdoria. Un affare da 2 milioni di euro, investimento per il futuro che i bianconeri hanno fatto con convinzione, anticipando le mosse delle concorrenti come il Milan. Il trasferimento in prestito alla Samp è stata una scelta precisa della società per permettergli di trovare minutaggio e prendere confidenza col calcio italiano. La partenza disastrosa dei blucerchiati, però, ha complicato l’inserimento di Facundo Gonzalez, tanto da scatenare il disappunto del suo agente.

Juventus, Facundo Gonzalez nel mirino della Salernitana

L’agente di Facunod Gonzalez, Martin Guastadisegno ha parlato così a Tmw: “La Samp non ha fatto quello che aveva promesso: avevamo tante squadre in A che lo volevano, loro ci hanno chiamato 50 volte dicendo che lo volevano far giocare.

A me non piace che mi si dica una cosa e poi si faccia altro, anche la Juventus è molto sorpresa. Ho parlato con la Samp dieci giorni fa e mi hanno detto che giocherà, ma se continua così in inverno tornerà alla Juventus“. Uno degli scenari possibili, come sottolineato anche dall’agente, è che Facundo Gonzalez possa tornare alla base durante la finestra di gennaio.

Il ragazzo non è soddisfatto dello scarso minutaggio concessogli da Andrea Pirlo: appena 4 minuti in tutto il campionato fino a questo momento. Non è escluso che a gennaio il classe 2003 possa tornare alla Juventus per essere, magari, girato nuovamente in prestito. In quel caso la Salernitana sarebbe in prima fila per prelevarlo e rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Paulo Sousa.