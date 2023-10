Game over Juventus, Real Madrid guastafeste: baratro Giuntoli

Calciomercato Juventus, il Real piomba nell’operazione. adesso, c’è la conorrenza spagnola sul talento sulle fasce: i dettagli.

Il mercato del calcio è in continua ebollizione, e uno dei nomi più promettenti a emergere è quello di Valentín Barco, un giovane talento argentino che, adesso, attira l’interesse di numerosi club di élite in tutto il mondo. Il giocatore, proveniente dal Boca Juniors, è al centro di una competizione accesa tra vari club europei, e ora anche il Real Madrid ha deciso di unirsi alla corsa per assicurarsi la sua firma.

Valentín Barco è attualmente nell’ultima stagione del suo contratto con il Boca Juniors, e il suo potenziale futuro trasferimento ha attirato l’attenzione di diversi club di alto livello. Inizialmente, il Manchester City sembrava essere in vantaggio nella corsa per la firma del giovane argentino, ma ora anche il Chelsea, il Brighton and Hove Albion e il Real Madrid hanno manifestato il loro interesse. Oltre la Juventus, ma come anticipato dal portale spagnolo ‘Fichajes’, i blancos potrebbe avere un grande vantaggio sulle rivali.

Real Madrid su Valentin Barco

Un fattore che ha reso Barco un obiettivo così ambito è la sua clausola rescissoria, che ammonta a 10 milioni di dollari. Questo importo relativamente basso lo rende accessibile a molte squadre di alto livello, e il suo potenziale di crescita lo rende ancora più attraente per i club.

Il Real Madrid ha specificamente messo gli occhi su Valentín Barco per rafforzare la posizione di terzino sinistro. Con le incertezze riguardo alle prestazioni di Fran García e la possibilità che Ferland Mendy lasci la squadra nella prossima finestra di trasferimento, il club spagnolo cerca di coprire questa posizione critica. I continui infortuni di Mendy hanno sollevato dubbi sulla sua continuità nella squadra. Dunque, adesso, il Real potrebbe essere la favorita nella corsa al laterale difensivo. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.