Juventus, tifosi in rivolta: UFFICIALE, è stato fatto ‘fuori’

La Juventus oggi torna in campo per disputare il match contro l’Atalanta, il primo degli impegni in calendario in questo mese di ottobre.

Una partita molto importante per capire quali potranno essere le ambizioni della squadra di Allegri in questa stagione. Il sogno dei tifosi è quello di conquistare lo scudetto, sarà fondamentale quantomeno arrivare però tra le prime quattro per aggiudicarsi un piazzamento utile per la zona Champions League.

I tifosi si aspettano molto quest’anno dalla loro squadra, dopo che la passata stagione è stata condizionata dalle vicende extracalcistiche. Che hanno portato ad una penalizzazione di 10 punti che ha stravolto la classifica e ad una esclusione dalle coppe europee che “penalizza” le casse societarie. E’ tempo di voltare pagina.

Juventus, Linus non sarà presente al Pala Alpitour

In questo mese di ottobre per la Juventus c’è però in calendario anche un altro appuntamento al quale la tifoseria tiene molto ed è il “Together, a Black&White Show”. Evento in programma il 10 di questo mese per celebrare il centenario della famiglia Agnelli al timone del club.

“Together – a ⚫️&⚪️ Show”: per impegni lavorativi #Linus non parteciperà all’evento del 10 ottobre. — Romeo Agresti (@romeoagresti) September 30, 2023

Al Pala Alpitour di Torino si rivedranno tante stelle juventine. I più attesi senz’altro Del Piero, Platini e Zidane, parlando di ex calciatori. Ma ci saranno tanti volti che hanno rappresentato al meglio i colori bianconeri. Tra gli ospiti annunciati c’era anche Linus, conduttore radiofonico che da anni però divide un po’ il tifo juventino, tant’è che nei giorni scorsi un hashtag chiedeva con “Linusout” la mancata partecipazione alla serata. Ad ogni modo, come annunciato anche da Romeo Agresti su Twitter, il conduttore non sarà presente poiché impegnato lavorativamente.