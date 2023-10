Dalla Juventus all’Inter: Marotta lo prende gratis

L’Inter sfida la Juventus per il big che potrebbe approdare in Serie A a parametro zero il prossimo giugno

Il prossimo mercato estivo potrebbe vedere sfidarsi Inter e Juventus che hanno messo gli occhi su un big, pronto a liberarsi a parametro zero.

Già in estate Inter e Juve non si sono risparmiate nel duello a distanza per Romelu Lukaku dove alla fine nessuno dei due club ha avuto la meglio. I nerazzurri hanno deciso di ritirarsi dalla corsa, i bianconeri hanno preferito mollare la presa, lasciando campo libero alla Roma di Mourinho. A distanza di qualche mese il derby d’Italia tra Juventus e Inter potrebbe riproporsi in ottica mercato, questa volta per uno dei veterani in uscita dal Real Madrid. Il nome di Lucas Vazquez è sempre più presente in ottica Serie A e in ottica giugno Milano e Torino sono due piste calde.

Juventus, duello con l’Inter per Lucas Vazquez: ostacolo ingaggio

Sia la Juventus che l’Inter, come sottolineato da interlive, sono sulle tracce dell’esterno spagnolo del Real Madrid che è in scadenza a giugno 2024 e non sembrano esserci le condizioni per il rinnovo.

Carlo Ancelotti lo considera ancora prezioso per il suo scacchiere, sia da titolare che a gara in corso. In queste ultime stagioni Vazquez è rimasto a Madrid anche per l’allenatore ma ‘Carletto’ dalla prossima stagione siederà sulla panchina della nazionale brasiliana. Di conseguenza anche per per Lucas Vazquez le possibilità di trovare spazio diminuirebbero. Le possibilità che lo spagnolo approdi in Serie A a parametro zero sono concrete. Da una parte la Juventus che ha rinforzato la fascia destra con Timothy Weah ma necessità un profilo di esperienza che possa avere lo stesso ruolo avuto in precedenza da Cuadrado. Dall’altra l’Inter che in estate ha aggiunto proprio Juan Cuadrado che, però, ha un solo anno di contratto. Inzaghi vuole due soluzioni a destra e il vice Dumfries potrebbe diventare proprio Lucas Vazquez che anche per caratteristiche si incastrerebbe bene con le idee tattiche dell’allenatore nerazzurro. Ad oggi l’ostacolo principale riguarda l’ingaggio del giocatore che cozzerebbe con la politica sostenibile dei due club italiani. Vazquez dovrebbe infatti venir meno di qualche milione che, dilazionato dal Decreto Crescita, potrebbe rientrare nel budget di Juventus e Inter senza grandi sforzi.