Game over Allegri: “Licenziato subito”

Game over Allegri: il pareggio di ieri di Bergamo ha fatto accendere le polemiche attorno al tecnico. “Licenziato subito”.

Non tanto il pareggio, quello su un campo difficile come quello di Bergamo ci può stare, ma l’atteggiamento della squadra. Sì, è stato questo che non è andato giù ai tifosi della Juventus, che hanno visto un gruppo ad un certo punto che si è accontentato di non perdere. Però se ti chiami Juventus questo non è concepito.

Allegri alla fine della partita si è detto soddisfatto del punto. Ma ha martellato sulla prestazione della sua squadra che non ha concesso nulla o quasi, ma che davanti ha costruito pochissimo, troppo poco per essere vero. Sì, mancavano Vlahovic e Milik, e in questo gruppo i due fanno la differenza. Però non si può ogni volta trovare un alibi.

Game over Allegri, le parole di Bargiggia

“Un allenatore pagato 7 mln netti più bonus, l’allenatore della Juventus una società gloriosa, che si accontenta del punticino a Bergamo, forse andrebbe licenziato subito se non ci fossero tutti quei problemi economici”. Questo il commento di Paolo Bargiggia, giornalista sportivo, che senza girarci troppo intorno ha detto la sua sulla situazione della Juve.

Allegri quindi secondo il suo avviso andrebbe cacciato, senza pensarci più di tanto, e senza andare oltre. Il prossimo impegno comunque sarà quello contro il Torino, dove si spera che la Juve possa tornare a vincere. Ma intanto è stato importante non perdere contro la Dea, certo, se ci fosse stato almeno qualche tiro in porta forse staremmo qui a parlare di un buon punto anche noi…