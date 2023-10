Juventus, insieme per un solo obiettivo: il ritorno è UFFICIALE

Juventus, adesso è ufficiale. Un ritorno clamoroso per un obiettivo davvero importante: ecco cosa succederà.

I tifosi della Juventus possono finalmente esultare: la Curva Sud è pronta a fare il suo ritorno trionfale all’Allianz Stadium in occasione del tanto atteso derby contro il Torino, che si terrà sabato 7 ottobre alle ore 18:00.

Questo è un momento di gioia e di celebrazione per la tifoseria bianconera che riavrà la sua curva in una sfida cruciale come il derby della Mole.

Curva sud presente nel derby della Mole

La Curva Sud è stata a lungo il cuore pulsante del tifo juventino, un settore noto per il suo sostegno appassionato e incondizionato alla squadra. La sua assenza nello stadio di casa si fa sentire, ma ora è giunto il momento del ritorno, per una sfida cruciale come il derby in questione.

Il derby contro il Torino è sempre un evento speciale nel calendario della Juventus, e il ritorno della Curva Sud aggiunge un elemento in più di emozione e passione a questa sfida cittadina. I tifosi si preparano a sostenere la loro squadra con il tipico entusiasmo che li contraddistingue. Sarà un momento indimenticabile per i tifosi della Juventus quando, sabato 7 ottobre, entreranno nell’Allianz Stadium e riempiranno la Curva Sud con i loro striscioni, i cori e i colori bianconeri. Il derby contro il Torino promette di essere un’occasione speciale e per sostenere la squadra con tutto il cuore. Sperando, anche, in un buon risultato sul campo, laddove, la Juventus, dovrà dare il massimo sostengo con una prestazione esemplare per guadagnare punti importanti in classifica. Attendiamo la sfida con impazienza.