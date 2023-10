Dalla Juventus al Psg, è tutto finito: 60 milioni sull’unghia

Il Paris Saint-Germain potrebbe sborsare 60 milioni e tagliare fuori Juventus e Inter dalla corsa al gioiello della Ligue 1

Il calciomercato continua a muoversi e potrebbe regalare diversi colpi di scena già dalla prossima sessione invernale.

La Juventus si sta muovendo su più fronti, in particolare in ottica centrocampo per cercare di rinforzare un reparto che già in questo inizio di stagione ha evidenziato diverse lacune. Sono diversi i profili esplorati da Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, da Habib Diarra a Jorginho, da Thomas Partey a Khephren Thuram. Quest’ultimo è uno dei giovani talenti più chiacchierati in Europa, uno dei nuovi prospetti del calcio francese sul quale già diversi top club hanno proiettato lo sguardo. In Italia non solo la Juventus, ma anche l’Inter è sulle tracce del figlio d’arte e potrebbe aprire un nuovo derby d’Italia in chiave mercato con i bianconeri. La minaccia principale, però, arriva dal Paris Saint-Germain.

Juventus e Inter tagliate fuori: il Psg sborsa 60 milioni per Khephren Thuram

Inter e Juventus hanno messo gli occhi sul gioiello del Nizza Khephren Thuram, fratello di Marcus, attuale attaccante nerazzurro.

Il figlio d’arte classe 2001 è un pallino della Juventus ormai da tempo e anche l’Inter starebbe sondando il terreno in vista del prossimo calciomercato estivo dove uno dei big, Nicolò Barella, potrebbe lasciare Milano. Sia i nerazzurri che la Vecchia Signora, però, dovranno fare i conti col Paris Saint-Germain che non vuole farsi scappare Khephren Thuram. Come riportato da interlive, qualora il PSG decidesse di inserirsi concretamente, spazzerebbe via le due big italiane. Il club parigino avrebbe la forza di sborsare ben 60 milioni per prelevarlo dal Nizza, una cifra decisamente distante dalle possibilità economiche di Inter e Juventus. La squadra di Simone Inzaghi potrebbe puntare sul fattore Marcus Thuram che da fratello potrebbe aver un ruolo decisamente rilevante nella decisione di Khephren. Col contratto fino al 2025, però, l’ultima parola sarà del Nizza.