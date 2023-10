Erede Pogba, 30 milioni sbloccano la Juventus: prima ufficialità imminente

Erede Pogba, 30 milioni sul mercato per aiutare Allegri. La prima ufficialità è davvero imminente, questione di pochi giorni

La prima ufficialità è imminente, questione di pochi giorni. E ovviamente si tratta dell’esito delle controanalisi alle quali domani, Paul Pogba, si sottoporrà a Roma. Da questo risultato finale si capiranno pure quelle che saranno le mosse della Juventus. Che in caso di conferma potrebbe decidere, almeno secondo molte indiscrezioni arrivate nelle scorse settimane, di chiudere in anticipo il contratto.

E Giuntoli ovviamente dovrà in qualche modo trovare un sostituto. Un obiettivo chiaro, comunque, ci sarebbe, e porta il nome di Hojbjerg, centrocampista del Tottenham con il quale il club bianconero avrebbe già avviato i contatti. L’agente nelle scorse settimane è stato alla Continassa, e gli Spurs davanti ad una buona offerta non avrebbero problemi, a quanto pare, a lasciar partire il giocatore.

Erede Pogba, ecco Hojbjerg

Anche dalla Spagna arrivano conferme su questa possibile operazione di mercato. A parlarne in questo caso è Marca, che svela che il risparmio sullo stipendio di Pogba permetterebbe di andare all’assalto del centrocampista danese del Tottenham.

Si parla di una trentina di milioni di euro per chiudere l’affare. Un affare che potrebbe andare in porto già nel prossimo mese di gennaio soprattutto se la squadra di Allegri dovesse riuscire a rimanere a contatto con Inter e Milan, he guidano in questo momento il massimo campionato italiano. Insomma, un erede deciso. Un nome trovato. Un colpo in canna.