Dalla Juventus all’Inter: colpo alla Thuram, vince Marotta

Dalla Juventus all’Inter, presto potremmo assistere ad un altro scontro di mercato tra bianconeri e nerazzurri.

L’estate 2022, per i tifosi juventini, verrà ricordata come quella in cui i bianconeri riuscirono a strappare ai loro acerrimi rivali dell’Inter un obiettivo di mercato.

Gleison Bremer, dalla scorsa stagione un perno della difesa della Juventus, era finito da tempo nel mirino dell’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta, che lo reputava perfetto per ovviare ad un’eventuale partenza di Milan Skriniar (oggi un giocatore del Psg). Sembrava che l’Inter avesse praticamente chiuso per il centrale brasiliano, allora di proprietà del Torino, ma l’inserimento della Signora cambiò le carte in tavola. Eterne rivali, insomma. Non solo in campo. E non è da escludere che si possa assistere ad un altro scontro nella prossima sessione di calciomercato. Entrambe, infatti, sono alla ricerca di un attaccante. La Juventus ha la necessità di rinforzare il proprio reparto avanzato alla luce dei numerosi acciacchi che molto spesso colpiscono i vari Vlahovic, Milik e Kean. Nell’ultima finestra dei trasferimenti il club si è dedicato solo agli affari in uscita. Cristiano Giuntoli, da quest’anno responsabile dell’area sportiva bianconera, ha seguito qualche pista interessante ma l’obiettivo principale era quello di cedere più esuberi possibili.

Dalla Juventus all’Inter, derby d’Italia per Guirassy

L’Inter ha lo stesso problema, acuitosi dopo l’infortunio occorso a Marko Arnautovic. L’ex Bologna si è fatto male nella trasferta di Empoli e ne avrà per qualche mese.

Un bel guaio per Simone Inzaghi, che lì davanti ha gli uomini contati. Ecco perché Marotta e Ausilio si sono messi in moto, già in vista di gennaio. Secondo il portale spagnolo Fichajes.net, l’Inter sarebbe sulle tracce di Serhou Guirassy, 27enne attaccante francese ma naturalizzato guineano che sta facendo gol a caterva in Bundesliga con la maglia dello Stoccarda. Dopo sei partite di campionato è già a quota 10 gol. Oltre ai nerazzurri e ad alcuni club di Premier League, su di lui ci sarebbe anche la Juventus.