La questione diventa un boomerang: “Partita da ripetere”

La questione diventa un boomerang, l’assurda vicenda continua a far discutere: l’allenatore si sfoga in conferenza stampa.

Chi era convinto che la tecnologia avrebbe posto finalmente fine a discordie e polemiche riguardo alle decisioni arbitrali evidentemente si sbagliava di grosso.

Certo, da quando il Var ha fatto irruzione nel mondo del calcio gli errori si sono ridotti al minimo, ma eliminarli completamente è quasi impossibile. Perché non bisogna dimenticare che dietro al rivoluzionario Video assistant referee c’è sempre la componente umana. E l’uomo, per natura, non è infallibile. A tal proposito, in Inghilterra sta facendo discutere da giorni ciò che è accaduto sabato scorso durante il big match tra Tottenham e Liverpool. Nella sfida tra Spurs e Reds all’attaccante colombiano Luis Diaz è stato annullato un gol regolarissimo per un clamoroso errore di Darren England, il fischietto che era dietro il Var e che avrebbe dovuto segnalare l’errore all’arbitro in campo. Una svista epocale a cui ha poi fatto seguito un comunicato ufficiale di scuse. La frittata, però, era ormai fatta: il Liverpool è tornato a casa con zero punti in tasca, subendo il sorpasso dei londinesi in classifica. Un errore che, soprattutto a fine stagione, potrebbe pesare.

La questione diventa un boomerang, Klopp sull’errore in Tottenham-Liverpool: “Si dovrebbe rigiocare”

L’audio delle conversazioni tra sala Var e arbitro rilasciate oggi sono ancora più allucinanti e non hanno assolutamente contribuito a placare le polemiche.

“Controllo completo, controllo completo. Va bene, perfetto“, queste le indicazioni del Var al direttore di gara che, ormai convinto della bontà della decisione della tecnologia, ha fatto subito riprendere il gioco. “Aspetta, aspetta, aspetta. La decisione presa sul campo era fuorigioco. Ti va bene? La decisione sul campo era fuorigioco. Ha ripreso a giocare, è andato per il fuorigioco”. Un contrordine arrivato però quando il gioco era ormai ripreso. Oggi Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, è tornato sulla vicenda: “Qualcosa del genere non è mai successo – ha detto l’allenatore dei Reds – per questo penso che la ripetizione della gara sia la cosa giusta da fare. Quell’audio non cambia nulla, è un chiaro errore. Ci dovrebbe essere una soluzione che è la ripetizione della partita ma probabilmente non succederà perché rappresenterebbe un precedente”.