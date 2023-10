De Ligt stronca ancora la Juventus: “Non ho dovuto pensarci molto”

De Ligt stronca la Juventus, il difensore olandese continua a parlare dei bianconeri nonostante al Bayern Monaco le cose non stiano andando nel migliore dei modi per lui

Da quando ha lasciato la Juventus per decidere di andare al Bayern Monaco, de Ligt, difensore che i bianconeri hanno preso dall’Ajax prima di andare in Germania, non ha perso mai l’occasione per parlare del club piemontese.

Le sue uscite sono state diverse, e l’ultima è una di quelle che possono lasciare il segno. Certo, un poco di cose positive le ha dette ma, il succo del discorso, non cambia molto. Il centrale – che con l’arrivo di Kim in Germania non sta avendo molto spazio – ha rilasciato un’intervista a Voetbalzone, parlando in questo modo della trattativa che poi lo ha portato a cambiare campionato.

De Ligt stronca la Juventus, ecco le sue parole

“Volevo soprattutto andare al Bayern, però alla Juve mi sentivo bene ed ero molto amato lì. I tifosi pensavano che fossi un ottimo giocatore e vedevano che mi impegnavo sempre molto e giocavo bene. Quindi ho avuto un bel periodo lì, ma se una squadra come il Bayern Monaco ti vuole, con buone possibilità di vincere la Champions League ogni anno, non ho dovuto pensarci molto”.

Sì, come anticipato, ci sono state delle parole positive, ma alla fine, quel “non ho dovuto pensarci molto” fa dimenticare tutto il resto. Insomma, si è parlato anche di un possibile ritorno dell’olandese a Torino visto che in Germania gioca poco. Ma in questo modo è davvero difficile riuscire a farlo.