Juventus-Torino, Allegri incrocia le dita: si va verso un attacco inedito

Juventus-Torino, se Chiesa e Vlahovic dovessero entrambi dare forfait Allegri potrebbe tornare all’antico: ecco la possibile soluzione.

No, questa proprio non ci voleva. La Juventus, infatti, rischia di affrontare l’atteso derby della Mole senza i suoi attaccanti titolari. Per Massimiliano Allegri, infatti, è emergenza assoluta per quanto riguarda il reparto avanzato.

L’allenatore bianconero incrocia le dita e spera di recuperare almeno Federico Chiesa in vista della stracittadina di domani contro il Torino. L’ex viola, infatti, nel corso dell’allenamento del pomeriggio si è fermato, lamentando un fastidio alla coscia. Chiesa ha già svolto gli esami strumentali, che hanno escluso eventuali lesioni. Ma la sua presenza resta in dubbio contro i granata. Ed è davvero un bel problema per il tecnico livornese, che molto probabilmente dovrà fare a meno anche di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, che ha già saltato l’ultima sfida con l’Atalanta, è alle prese con una lombalgia. Proverà a stringere i denti ma non è detto che ce la faccia a recuperare. A questo punto restano solo Arek Milik e Moise Kean: l’attacco bianconero sarà verosimilmente sulle loro spalle.

Juventus-Torino, il tecnico livornese pensa anche al 3-5-1-1

L’attaccante polacco è ormai pienamente recuperato e lo dimostra il fatto che stamattina ha lavorato con il resto del gruppo. Allegri potrebbe decidere di schierare lui nel ruolo di prima punta, in coppia con Kean. Questa, almeno, è l’opzione al momento più credibile.

Non è da escludere, tuttavia, che Allegri decida di riproporre un modulo che ha utilizzato più volte nella passata stagione e cioè il 3-5-1-1. In quel caso a ricoprire il ruolo di trequartista dietro l’unica punta – lo scorso anno apparteneva ad Angel Di Maria – potrebbe essere Fabio Miretti. Sarebbe una grande sorpresa invece se l’allenatore desse una chance al classe 2005 Kenan Yildiz, uno dei pupilli di Allegri che ormai fa parte in pianta stabile della prima squadra.