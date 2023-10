Chiesa e de Ligt di nuovo insieme: l’intreccio sblocca l’affare

Calciomercato Juventus, la società potrebbe valutare l’acquisto e, così, i due giocatori potrebbero di nuovo incontrarsi insieme.

In estate, la società bavarese potrebbe trovarsi nella necessità di cercare un sostituto per Leroy Sané, a seguito delle voci circolate di recente riportate dalla ‘Bild’ che indicano una possibile partenza del giocatore. Il calciatore in questione dovrebbe possedere caratteristiche simili a quelle del talento bavarese.

Leroy Sané, attualmente assistito dall’agente Ramadani, sembra desiderare un ritorno in Inghilterra, dove la sua moglie, la modella statunitense Candice Brook, vive con la loro figlia da oltre un anno. Questo desiderio di riavvicinamento alla sua famiglia potrebbe spingere Sané a cercare nuove opportunità all’estero. Tuttavia, nonostante il suo interesse per la Premier League, la ‘Bild’ ha riferito di un possibile interesse nei confronti di Leroy Sané da parte di club come il Barcellona e il Real Madrid, due delle squadre più prestigiose d’Europa. Questo potrebbe rendere la sua decisione ancora più complessa, dato che queste squadre sono conosciute per attirare i migliori talenti del calcio mondiale. E in tal senso, il Bayern, potrebbe vedere in Federico Chiesa della Juventus l’erede perfetto.

Chiesa come sostituto di Sané al Bayern Monaco

Il Bayern Monaco, nel frattempo, potrebbe essere alla ricerca di un sostituto adeguato per Sané, considerando la sua importanza nel reparto offensivo. La sua velocità, la capacità di dribbling e la versatilità lo hanno reso un elemento chiave per la squadra bavarese. Trovare un giocatore con caratteristiche simili potrebbe essere fondamentale per mantenere un alto livello di competitività. Chiesa, caposaldo bianconero, non partirebbe a meno di un’offerta importante, cioè non meno di 50 milioni come scrivono da ‘Calciomercato.it’.

L’estate potrebbe portare grandi cambiamenti nel mondo del calcio europeo, con Leroy Sané in cerca di una nuova destinazione per motivi personali e il Bayern Monaco alla ricerca di un degno sostituto. Sarà interessante vedere come si sviluppa questa situazione e quali saranno le decisioni prese dai giocatori e dai club coinvolti e se De Ligt rincontrerà proprio Chiesa al Bayern Monaco.