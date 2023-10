Addio Juventus: sta per firmare il nuovo contratto

Il rinnovo del terzino è ormai prossimo a concretizzarsi: beffa per la Juventus che vede sfumare uno degli obiettivi

La Juventus si prepara al derby della Mole contro il Torino di Ivan Juric, in programma sabato alle 18:00 all’Allianz Stadium.

La squadra di Allegri deve dare una sterzata netta alla propria stagione dopo i recenti passi falsi e nel frattempo la società sta valutando anche le possibili mosse in vista della prossima sessione invernale di mercato. Giuntoli sta sondando il terreno per diversi profili, alcuni più navigati come Jorginho e Thomas Partey, Lucas Vazquez, altri più giovani e con prospettiva più a lungo raggio come Habib Diarra, Khephren Thuram ma non solo. La società sta valutando possibili rinforzi sia per la difesa che a centrocampo. Tra i terzini valutati negli ultimi tempi oltre a Lucas Vazquez del Real Madrid c’è anche Sacha Boey del Galatasay. Quest’ultimo è tra i primi nomi nella lista del club bianconero ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca per il rinnovo.

Juventus, sfuma il colpo dalla Turchia: il Galatasaray rinnova Sacha Boey

Il Galatasaray si è imposto sul campo del Manchester United vincendo nella seconda giornata di Champions League grazie al gol decisivo di Mauro Icardi che ha sancito il definitivo 3-2.

Il club turco ha già collezionato 4 punti nel girone e ha messo un bel mattone nella possibilità di accedere agli ottavi di finale. La società sta pensando anche al tema rinnovi e una delle priorità è Sacha Boey. Il terzino destro classe 2000 è uno dei perni del club turco e i suoi numeri parlano per lui. L’anno scorso ha collezionato un gol e 4 assist nell’ultima stagione. Quest’anno ha già trovato il suo primo gol nella prima giornata di Champions League contro il Copenaghen. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 ma, secondo le notizie di Aksam, la dirigenza del Galatasaray sta lavorando per estendere il suo contratto e la trattativa è già molto bene avviata. Il club giallorosso aumenterà anche lo stipendio del terzino francese che avrà un adeguamento, arrivando a percepire circa 1,5 milioni di euro a stagione. Di fatto la notizia del rinnovo di Sacha Boey taglia fuori la Juventus dalla corsa.