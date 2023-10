Ha scelto di nuovo la Juventus: manca solo la firma

Uno dei big della Juventus rifiuta la destinazione e rinnova con i bianconeri: resterà a Torino

Il mercato invernale potrebbe regalare diversi colpi di scena in Serie A, soprattutto sul fronte Juventus.

I bianconeri sono a lavoro per cercare di cogliere le occasioni che si presenteranno. Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna stanno studiando il terreno e valutano diversi nomi per rinforzare una rosa che in queste prime battute stagionali ha mostrato di avere non poche lacune. Oltre ai potenziali innesti, la Juventus deve concentrarsi anche sul fronte rinnovi. Sono ancora da valutare le situazioni di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, entrambi molto richiesti sul mercato. C’è poi la questione Adrien Rabiot: nei mesi precedenti all’inizio della sessione estiva la sua situazione era diventata quasi una telenovela, risolta poi col rinnovo del contratto. Adesso per la Juve la situazione potrebbe essere più semplice.

Juventus, Rabiot pronto a rinnovare: niente Manchester United

Come riportato da tuttomercatoweb, Adrien Rabiot sarebbe pronto a prolungare il suo contratto con la Juventus.

Il francese era in scadenza in estate ma grazie all’opera di convincimento da parte di Massimiliano Allegri, ha scelto di rimanere per un’altra stagione. L’ex Paris Saint-Germain ha preferito rimanere a Torino piuttosto che il trasferimento in Premier League ma a breve potrebbe verificarsi la stessa situazione. Il suo contratto scadrà a giugno 2024 ma sembra che Rabiot sia disposto a prolungare ancora con la Juventus, in quanto poco convinto dal Manchester United, ad oggi club in prima fila per acquisirlo. I Red Devils hanno provato ripetutamente a convincere il centrocampista durante l’estate e già nei mesi antecedenti alla scadenza del contratto. Rabiot ha avuto la forte tentazione di trasferirsi in Inghilterra ma ha scelto di rimanere alla Juve, dove l’anno scorso era riuscito a crescere a vista d’occhio, diventando un giocatore dominante in tutte le zone del campo. Non solo gli 8 gol in campionato, 9 stagionali, ma anche 6 assist e una continuità di rendimento mai vista da quando veste la maglia bianconera. Quest’anno sembra non aver ancora ritrovato quella scintilla. Appena un gol nella prima giornata contro l’Udinese, poi un rendimento calante nelle partite successive. La Juventus vuole comunque trattenerlo, visto che lo considera uno dei punti fermi della rosa di Allegri.