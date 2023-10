Contro-analisi Pogba, ultim’ora Juventus: l’esito è definitivo

Contro-analisi Pogba: l’esito è UFFICIALE. Il giorno è arrivato ed è arrivato anche il momento delle decisioni. Le più difficili e inevitabili.

Un 11 settembre è entrato nella storia anche della Juventus. Quel giorno la società bianconera si è ritrovata davanti ad una vicenda che avrebbe volentieri evitato. Dopo una stagione passata tra tribunali e studi legali, tra giudizi, pubblici ministeri ed avvocati difensori, la società bianconera sperava di aver saldato tutto. Con tutti.

La positività al testosterone riscontrata a Paul Pogba al controllo antidoping dopo un incontro, Udinese-Juventus, che non lo aveva visto nemmeno tra i protagonisti in campo, è sembrata davvero uno scherzo del destino. Il Tribunale Nazionale Antidoping aveva sospeso in via cautelare il calciatore francese mentre la Juventus si era riservata di prendere una decisione ufficiale su Pogba una volta effettuate le controanalisi richieste dallo stesso giocatore. Controanalisi effettuate oggi, 5 ottobre 2023.

La Juventus ha sempre confermato la linea scelta fin dall’inizio dell’incresciosa vicenda e ribadita dal direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, solo pochi giorni fa: “Aspettiamo l’esito, poi prenderemo le decisioni insieme al management di Paul“. Quali potrebbero essere le decisioni da prendere? Tra queste c’è, senza dubbio, la rescissione del contratto del centrocampista francese, che percepisce un ingaggio di 8 milioni di euro netti annui. Adesso conosciamo l’esito delle controanalisi di Paul Pogba.

Contro-analisi Pogba: ecco l’esito

A tal proposito, è arrivato il verdetto delle controanalisi a cui si è sottoposto il calciatore che hanno confermato la positività al testosterone emersa lo scorso 20 agosto.

Stando così le cose, per il calciatore si prospettano due strada: o patteggiare la pena oppure andare a processo. Stando così le cose, le chances che la Juventus decida di rescindere il contratto del centrocampista francese sono molto alte. Vi forniremo i ragguagli del caso in attesa di ulteriori sviluppi.