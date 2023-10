Juventus, prova di forza Elkann: ‘regalo’ da 200 milioni di euro

Juventus, prova di forza di Elkann pronto ad un regalo di 200milioni di euro. Ecco quello che potrebbe succedere già oggi

Un giorno importante per la società bianconera. Oggi infatti il consiglio di amministrazione dopo un primo rinvio approverà il bilancio con l’esercizio chiuso cn un passivo di 115milioni di euro. Un risultato di certo ancora negativo, ma meno rispetto a quello precedente che vedeva un meno davanti a 239milioni.

Quest’anno però c’è da dire un’altra cosa: la Juventus dovrà fare a meno anche degli introiti europei – si legge sulla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina – e non è una cosa di poco conto. Anzi, tutt’altro. In tutto questo però c’è una notizia che manda un segnale importante al popolo bianconero. Il rilancio di Elkann dopo le voci, smentite prontamente, di un addio alla società con una cessione del club. Sì, Elkann non molla, ma rilancio.

Juventus, aumento di capitale di 200milioni

Molto probabile che arrivi un aumento di capitale importante. Sicuramente meno pesante di quelli degli anni passati ma di ben 200milioni di euro. Soldi utili, evidentemente, a far respirare le casse e dare proseguimento a quella politica di sostenibilità voluta dalla Juventus e che vede Giuntoli impegnato in prima persona affinché questo avvenga.

Una politica che ha portato a delle cessioni importanti, addio che sicuramente hanno un poco fatto discutere, prestiti di molti elementi anche per abbassare il monte ingaggi. Insomma, una politica che comprende tutti i rami della Juventus. Una politica che deve portare prima ad un risanamento economico fondamentale per il futuro e poi al ritorno al vertice di un club che da due anni a questa parte non alza un trofeo.