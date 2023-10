Juventus, l’annuncio è una promessa d’amore: “Qui per dieci anni”

Juventus, l’annuncio è una promessa d’amore. Alla vigilia di una partita sempre unica come il derby, c’è chi annuncia amore eterno alla Juve. Chi è?

La Juventus di questo inizio di stagione ha mostrato entrambi i suoi colori sociali. Spesso il bianco incoraggiante, soprattutto nella fase iniziale del campionato, cui si è presto sostituito un nero deprimente che sembra aver mandato gli orologi indietro di una stagione.

Il bianco e nero come le due facce di una medesima medaglia: la Juventus di Massimiliano Allegri. In una stagione che si già si annuncia ricca di sorprese, più o meno gradite, la Juventus inizia comunque già a raccogliere le prime soddisfazioni. Il mercato estivo non ha portato volti nuovi, tranne quello del figlio d’arte, Timothy Weah, ma ha riportato a Torino il figliol prodigo, Andrea Cambiaso.

E, in questo inizio di stagione, dove c’è stato bianco e nero, dove si sono alternate luci e ombre, l’esterno classe 2000 della Juventus può essere inserito tranquillamente nella colonna che contiene il bianco e la luce. Nelle sue gambe ci sono oltre 300 minuti di campionato che testimoniano come mister Allegri si affidi con fiducia a lui, anche per la non comune capacità di operare al meglio su entrambe le corsie esterne.

Juventus, l’annuncio è una promessa d’amore

Per parlare di Andrea Cambiaso calciomercato.it ha intervistato Giovanni Bia, agente del classe 2000 bianconero.

Allegri l’ha conosciuto, tecnicamente, soltanto a luglio, quando ha avuto modo di averlo sotto gli occhi tutti i giorni, in ritiro. Come raccontato da Bia il tecnico livornese ha potuto anche apprezzarne le doti di uomo-spogliatoio, capace cioè di aggregare il gruppo. Il campo ha poi detto la sua e da quel momento è diventato un elemento su cui poter contare ad occhi chiusi.

Sono bastate soltanto poche scorribande sulla fascia per conquistare Allegri, ma non soltanto. Anche i tifosi della Juventus si sono legati ad Andrea Cambiaso, eleggendolo loro beniamino: “Gli ha fatto enormemente piacere l’amore dei tifosi“, ha spiegato Giovanni Bia. L’agente ha poi anche confessato il grande sogno a tinte bianconere di Andrea Cambiaso.

Determinazione e idee chiare, questo è Andrea Cambiaso, dentro e fuori dal campo. E il suo agente ha voluto confessare il sogno dell’esterno bianconero: “Andrea vorrebbe rimanere alla Juve per 10 anni. Molti dicono che sarà il nuovo Zambrotta, il capitano della Juve per i prossimi 10 anni e speriamo che le persone che lo dicono abbiano ragione“.

Parole che faranno piacere all’intero ambiente bianconero, perché è fin troppo facile giurare amore eterno quando si vince e tutto va alla perfezione. La volontà di Cambiaso di legarsi a vita alla Juventus cade in uno dei momenti storici più complicati della storia della Juventus. E non è esattamente lo stesso.