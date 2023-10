Juventus, nuovo crack Mondiale: sbarca subito alla Continassa

Juventus, eccolo il crack mondiale che sbarcherà alla Continassa. Gli osservatori della Juventus sono in giro per il mondo e ora stanno facendo tappa in Argentina.

In tempi di grave difficoltà economica occorre lavorare di fantasia e, soprattutto, mettere in campo tutte le competenze di cui si dispone.

Ora, più che mai, il lavoro di scouting risulta determinante. Andare a scoprire i diamanti del calcio ancora allo stato grezzo prima che siano gli altri a farli brillare altrove. Fare in modo di vederli crescere sotto i propri occhi e, da un giorno all’altro, accorgersi che sono diventati dei fuoriclasse.

E quando si ha la competenza, e quello spicchio di fortuna che nella vita è sempre indispensabile, di averne scoperto uno di diamante grezzo, cercare di fare il possibile per non lasciarselo sfuggire da sotto il naso. E da Cristiano Ronaldo giovane in poi, la Juventus ne ha parecchi di rimpianti.

A cominciare da quel Bellingham autore di un meraviglioso gol qualche sera fa contro il Napoli. Nel 2020 ha visitato le strutture della Juventus tra la Continassa e Vinovo. Questo prima del suo passaggio al Borussia Dortmund. E come dimenticare il possibile, mancato acquisto di Haaland. E terminiamo qui, per non fare troppo male ai tifosi della Juventus.

Ora la Juventus monitora l’Argentina, la terra di Maradona e Messi…

Juventus, eccolo il crack mondiale

Il Sudamerica e la sua enorme miniera di diamanti grezzi. E’ Dario Pellegrini su X ad informarci delle mosse degli osservatori della società bianconera.

“La Juventus monitora con attenzione il Sudamerica, specialmente i talenti di Boca Juniors e River Plate“. Ma quali, nello specifico, i talenti più seguiti? “Più datato l’interesse per Valentin Barco, (2004). Il terzino sinistro xeneize (del Boca Juniors, ndr) ha un contratto in scadenza il,31/12/2024 e una clausola rescissoria da 10 mln. Da capire come evolverà la sua situazione contrattuale“. Nelle ultime settimane, per l’esterno argentino, si è fatto sotto il Manchester City di Pep Guardiola.

Scrive ancora Dario Pellegrini che gli osservatori della Juventus “hanno mostrato il proprio interesse per Echeverri (classe 2006). Anche lui in scadenza il 31/12/24, a breve sarà visionato nuovamente“. Claudio Echeverri è il diamante grezzo che l’intera Argentina sta aspettando e il River Plate sta facendo di tutto per non bruciarlo anzitempo, coccolando il giovane talento amorevolmente. Con le giovanili del River Plate e con la nazionale argentina Under 17 Echeverri ha già mostrato meraviglie.

E la fila dietro al fenomeno argentino è già lunga. Nonostante l’agguerrita concorrenza la Juventus c’è e questa volta non vuole farsi sfuggire un’occasione unica.