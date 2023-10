Bufera Juventus, Allegri imperdonabile: “Congedato seduta stante”

Bufera Juventus, secondo alcuni Allegri è imperdonabile e dovrebbe essere congedato in seduta stante. Ecco quello che è successo

Quella di ieri, in vista della gara di oggi contro il Torino, il derby della Mole, è stata una conferenza stampa particolare. Accesa da una dichiarazione di Massimiliano Allegri a una specifica domanda di un giornalista de La Stampa che ha parlato di una “serie di infortuni”.

Nel momento in cui è uscita questa parola il tecnico della Juventus ha immediatamente bloccato il giornalista entrando nel merito della questione. Rispondendo a muso duro alla domanda che stava per arrivare. Un segnale forse di nervi scoperti da parte del livornese tant’è che il video è diventato immediatamente virale sui social. E se da un lato i tifosi della Vecchia Signora hanno apprezzato la risposta, dall’altro ci sono delle persone che non hanno per nulla apprezzato l’uscita.

Bufera Juventus, Allegri nel mirino

A difendere il giornalista de La Stampa ci ha pensato il collega Luigi Chiarello di Italia Oggi: “Solo per la conferenza stampa di oggi, l’arroganza dimostrata e il mancato rispetto nei confronti di un collega che lavora e fa le domande giuste, Allegri dovrebbe essere congedato seduta stante dalla Juventus Solidarietà al collega de La Stampa”, ha detto.

Insomma, un Allegri che vuoi o non vuoi è sempre nel mirino di qualcuno come lo è la Juventus d’altronde.